Bradesco abre inscrições para o Programa de Estágio 2026

Victor Rogério*

Inscrições vão até 7 de abril pelo site Programa de Estágio 2026 - Bradesco - (crédito: Canva)

O Bradesco abriu inscrições para o Programa de Estágio 2026, voltado a estudantes que desejam iniciar a trajetória no mercado de trabalho. As vagas estão abertas até 7 de abril, pelo link Bradesco — Programa de Estágio 2026. Com o lema Confiança para começar. Coragem para transformar, o programa convida universitários de todo o país a darem o primeiro passo na carreira com suporte estruturado, vivências práticas e oportunidades de evolução em diferentes frentes do negócio.

Requisitos para participar

Podem se inscrever estudantes matriculados em curso superior, bacharelado ou licenciatura, que estejam do quarto ao sexto semestre, ou tecnólogo a partir do segundo semestre de estudos. Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar 20, 25 ou 30 horas semanais no modelo híbrido ou presencial, conforme a área, e possibilidade de realizar de um a dois anos de estágio.

O processo seletivo inclui inscrição on-line, teste, avaliação, dinâmica e entrevista com a liderança, até chegar na aprovação e admissão. Essa parceria reforça a estratégia de aproximação com o público universitário e amplia o alcance do programa em todo o Brasil, garantindo uma jornada de candidatura estruturada, transparente e alinhada às expectativas das novas gerações. As oportunidades estão distribuídas nas macroáreas de Tecnologia, Atacado, Corporativo e Varejo.

Benefícios

O Programa oferece bolsa-auxílio, auxílio-transporte, acesso ao programa de saúde integral Bradesco, Total Pass, Universidade Corporativa Bradesco (Unibrad), biblioteca virtual, condições especiais em produtos do Banco Bradesco e da Bradesco Seguros, entre outros benefícios que integram desenvolvimento profissional e bem-estar.

Localidades

As vagas contemplam diferentes localidades do país, incluindo Osasco (SP), Barueri (SP), Manaus (AM), São Paulo (SP), São José do Rio Preto (SP), Curitiba (PR), Faria Lima – São Paulo (SP), Recife (PE), Marília (SP), Chapecó (SC), Goiânia (GO), Belém (PA), Brasília (DF), Sorocaba (SP), Santa Cruz do Sul (RS), Erechim (RS), Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Pelotas (RS), Cascavel (PR), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Niterói (RJ), Uberlândia (MG), Ipatinga (MG), São José dos Campos (SP), Teresina (PI), Sobral (CE), Anápolis (GO), Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Maringá (PR), Presidente Prudente (SP), Santos (SP), Maceió (AL), Bauru (SP), Varginha (MG), Vitória (ES), Blumenau (SC), São José dos Pinhais (PR) e Volta Redonda (RJ), entre outras localidades.

Aprendizado técnico

O Programa de Estágio 2026 foi desenhado para oferecer um ambiente de desenvolvimento contínuo, com tutoria, capacitações e vivências em projetos e desafios que impulsionam o crescimento profissional e ampliam possibilidades de atuação. Desde o primeiro dia, os estudantes participam de uma trilha que combina aprendizado técnico e comportamental com experiências práticas em áreas estratégicas, fortalecendo competências e estimulando o protagonismo em um contexto de alta performance e colaboração.



