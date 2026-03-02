Câmara dos Deputados abre inscrições para o programa de estágio universitário

GB Gabriela Braz

A Câmara dos Deputados está com inscrições abertas para o programa de estágio universitário com cinco vagas para os cursos de tecnologia da informação, design, direito e enfermagem. As inscrições vão até 10 de março e podem ser realizadas por meio do formulário: https://bit.ly/4smiifr.

Para se candidatar, é necessário estar no ensino superior em uma universidade credenciada, confira as faculdades validadas: https://bit.ly/4r1E3jx. Ter concluído ao menos um ano letivo da graduação, e caso seja estudante de cursos tecnológicos é preciso três semestres nos demais cursos. A pedido da Câmara, é orientado que os interessados não estejam prestes a se formar.

Com uma jornada de quatro horas diárias, a vaga oferece uma bolsa de R$ 1.500 e um vale transporte de 13,50 por dia. O contrato tem a duração de um ano, e a depender do critério do supervisor, pode ser prorrogado.

Sobre as vagas

Aos estudantes de direito, há uma oportunidade na área da consultoria legislativa, com apoio a comissões voltadas à defesa das minorias, na parte da tarde. Para o design, uma vaga no período vespertino também. Em tecnologias da informação, há duas frentes: backend que exige o conhecimento em javascript e SQL, e a frontend e inteligência artificial, que necessita de domínio em javascript, python, IA, APIs Rest e HTML. Ambas contarão com um teste prático na entrevista. E ao curso de enfermagem, uma oportunidade para o período da manhã.

Todas as vagas são destinadas prioritariamente a estudantes PCD. Caso não haja nenhum estudante PDC interessado na vaga que atenda os requisitos para estagiar, a oportunidade é aberta aos demais estudantes interessados.

Na entrevista é essencial levar: histórico escolar, declaração de matrícula, currículo vitae, documento com foto que contenha o número do CPF, carteirinha pcd e relatório médico, se for uma pessoa com deficiência. Serão entrevistados quatro estudantes por vaga, obedecendo a ordem de inscrição pelo formulário.

Para mais informações, acesse: https://bit.ly/3OKSMSD.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.




