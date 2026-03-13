Espro abre este ano 10 turmas de cursos gratuitos em Brasília

GB Gabriela Braz

Espro oferece 10 turmas em Brasília ao longo de 2026 - (crédito: Reprodução/ Espro)

O Ensino Social Profissionalizante (Espro) vai realizar ao longo de 2026, em Brasília, 10 novas turmas do projeto de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT). O programa oferta cursos gratuitos de capacitação profissional voltados a jovens de 14 a 22 anos de idade interessados em se preparar para a primeira oportunidade de emprego. Inscrições já podem ser feitas por meio do site: https://cadfmt.espro.org.br até 16 de março, caso as vagas não sejam preenchidas, a oferta das vagas contina.

Leia também: Obmep: Inscrições estão abertas até 16 de março

No total, 300 vagas em turmas do FMT serão oferecidas em Brasília. As demais turmas estão previstas para maio (início em 13/5); agosto (início em 3/8); setembro (início em 14/9); e outubro (início em 26/10). Os encontros serão realizados de segunda a sexta-feira, pela manhã (das 8h às 12h), ou à tarde (das 14h às 18h), na unidade do Espro no Edifício Ermes, Quadra 6, Bloco A, n° 130 — Asa Sul.

Com carga horária mínima de 100 horas, o curso combina a formação em competências técnicas com habilidades socioemocionais e comportamentais, estimulando também pensamento crítico e consciência cidadã. O FMT oferece acompanhamento social, material didático, certificado de conclusão e, nas turmas presenciais, pode ofertar benefícios como auxílio-transporte, refeição e uniforme. Ao fim da formação, os participantes passam a integrar o banco de talentos do Espro.

“Ao fortalecer competências técnicas e socioemocionais, ampliamos o acesso dos jovens a um início de carreira mais qualificado e sustentável”, explica Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro. “Isso se traduz em maior renda, estabilidade e capacidade de transformação das próprias trajetórias, com efeitos que ultrapassam o indivíduo e alcançam sua família e seu território” , ele completa.

Além das turmas regulares, o programa pode incluir formações customizadas para atender metas de ESG e diversidade de empresas parceiras do Espro, com foco em públicos como jovens negros, mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, migrantes e refugiados. O curso também pode abarcar capacitações focadas em áreas de interesse dos jovens, como meio ambiente e música, e até formação a distância (EAD).

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.