Senai-DF abre mais de 6 mil vagas em cursos gratuitos

IV Ian Vieira*

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) publica edital do segundo trimestre de 2026 com 6.105 oportunidades de cursos gratuitos - (crédito: Divulgação/Sistema Fibra/Victor Hugo Pessoa)

Por Ian Vieira

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) publicou o edital de cursos do segundo trimestre de 2026, com 6.105 vagas gratuitas. A inscrição segue até 15 de junho, podendo ser realizada por meio do site: cursos.senaidf.org.br. O preenchimento das vagas ocorrerá por ordem de inscrição

São 775 oportunidades em cursos de aperfeiçoamento profissional, nas modalidades presencial e semipresencial; 5.080 em cursos de qualificação, nas modalidades presencial, semipresencial e on-line; e 250 vagas em cursos técnicos, presenciais e semipresenciais. Há oferta nas escolas do Senai-DF no Gama, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Sobradinho e Taguatinga.

Ao todo, são 63 opções de formações, duas estão disponíveis pela primeira vez: coordenação de projetos em navisworks (25 vagas) e desenvolvimento web com flask (60 vagas), ambas em Taguatinga. Na escola do Gama, são inéditas as qualificações em assistente de contabilidade (80 vagas) e os cursos técnico em desenvolvimento de sistemas (25 vagas) e técnico em logística (100 vagas).

As vagas do Programa Senai de Gratuidade Regimental são destinadas a pessoas de baixa renda. Os pré-requisitos variam de acordo com o curso e estão listados no edital e na página de inscrição. O candidato tem direito de se inscrever em mais de um curso, desde que em turnos distintos.

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Se a quantidade de interessados superar o número de vagas, o Senai-DF colocará em lista de espera, por ordem de inscrição. Caso o candidato não seja chamado até o dia de encerramento das inscrições (15/6), deverá aguardar o edital do semestre seguinte.

Cerca de 10% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência, conforme a Lei Federal nº 12.711/2012. Por meio do Programa Senai de Ações Inclusivas (PSAI), a instituição assegura a acessibilidade em todos os cursos e em todo o processo educacional. Caso as vagas prioritárias não sejam preenchidas por pessoas com deficiência, poderão ser destinadas aos demais candidatos.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá