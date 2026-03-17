Ambev oferta 6 mil bolsas de estudo cervejeiro para mulheres

IV Ian Vieira*

Ambev disponibilliza curso sobre cultura cervejeira para mulheres - (crédito: Divulgação/Ambev/Chris Castanho )

Por Ian Vieira

Promovido pela Ambev, 6ª edição do Cervejeira Sou Eu comemora o Mês da Mulher, com objetivo de viabilizar avanço de mulheres no setor de cervejas. Nesta edição serão oferecidas 6 mil bolsas, maior número do programa e o dobro em relação ao ano anterior. Todo o conteúdo é voltado para quem deseja iniciar uma carreira no mundo cervejeiro, seja associado à gastronomia, a estabelecimentos ou a programas de mentoria. Inscrições vão até 22 de março, por meio do Sympla.

Neste ano, o curso apresenta cinco módulos, aborda a força cultural que a cerveja tem no Brasil, critérios de qualidade e ingredientes naturais, inclusão e maternidade, segurança no mercado cervejeiro e um módulo dedicado a conversas sobre equilíbrio, reforçando o compromisso com o consumo responsável da cerveja em diferentes ocasiões. Essa abordagem é importante para que novos profissionais do setor compreendam questões relacionadas a tendências, consumo e ao mercado como um todo.

Leia também: TJDFT suspende barra dinâmica para mulheres no concurso do CBMDF

Além disso, um módulo que inclui um diálogo relevante para profissionais de nutrição que desejam se aprofundar nos ingredientes e no processo de fabricação da cerveja, bem como nas questões nutricionais e na interpretação de rótulos, contribuindo para esclarecer dúvidas de pacientes.

A diretora de Conhecimento e Cultura Cervejeira da Ambev, Anna Paula Alves, comentou sobre o evento.“A chegada da sexta edição do Cervejeira Sou Eu demonstra nossa consciência e compromisso com o fortalecimento da presença feminina no setor cervejeiro. Neste ano, os módulos foram planejados para abranger discussões importantes que envolvem o mercado e formar profissionais cada vez mais completas e preparadas para atuar nas diversas frentes que o setor oferece”.

Ao final do curso, todas as participantes receberão certificado, o que amplia as oportunidades de inserção profissional no setor.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá