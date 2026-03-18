Ibmec abre inscrições para programa gratuito de empresas e startups

IV Ian Vieira*

Programa de Pré-Aceleração Ibmec Hubs Brasília conecta startups e empresas - (crédito: Divulgação/Ibmec Brasília)

O Ibmec Brasília abriu inscrições para o Programa de Pré-Aceleração Ibmec Hubs Brasília, a iniciativa é gratuita e tem como objetivo selecionar até 10 participantes para desenvolvimento de negócios e validação de soluções inovadoras. As inscrições estão abertas até 20 de março e podem ser realizadas por meio do site: https://forms.office.com/r/Zb0TrqdVZg.

De acordo com a coordenadora do programa, professora Hannah Salmen, a interação entre os perfis é central para os resultados: “A convivência entre startups e empresas tradicionais acelera o aprendizado dos dois lados. Startups trazem agilidade, experimentação e novas tecnologias; empresas tradicionais trazem mercado, clientes e experiência operacional”.

A metodologia do programa inclui diagnóstico inicial, metas estratégicas, mentorias semanais e acompanhamento contínuo, com apresentação final dos projetos. Os participantes também terão acesso à infraestrutura da instituição e a conexões com parceiros do mundo do empreendedorismo.

Hannah, também, ressaltou que o processo seletivo avalia a consistência das propostas. “Para uma startup em ideação alcançar nota máxima, a banca espera problema relevante, proposta de valor clara, equipe complementar e estratégia de validação da solução”, afirma.

A coordenadora geral de graduação do Ibmec Brasília, Caroline Cordova, destaca a integração com os estudantes: “Startups e empresas interagem com alunos, professores e mentores, criando um espaço de troca entre prática empresarial e reflexão estratégica”.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá