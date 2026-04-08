Inep seleciona professores para avaliar cursos técnicos em todo o país

Correio Braziliense

Inscrições abertas até 12 de abril pelo portal do INEP - (crédito: Pillar Pedreira / Reprodução INEP)

Por João Pedro Lara Resende*

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu chamada pública para selecionar e para cadastrar os professores interessados em atuar como avaliadores da Educação Profissional e Técnica de Nível Médio (EPTNM). As inscrições seguem abertas até 12 de abril, pelo portal do INEP.



As regras e os prazos foram publicados no Diário Oficial da União em 19 de março. Para participar, o candidato precisa ter diploma de nível superior, vínculo ativo como docente e ao menos três anos de experiência como professor ou coordenador, adquirida nos últimos 15 anos. Também é exigido conhecimento na organização curricular de cursos técnicos de nível médio.

A seleção contempla profissionais com licenciatura, bacharelado ou tecnólogo nas seguintes áreas: administração, agropecuária, edificações, eletromecânica, eletrotécnica, enfermagem, informática, logística, mecânica, meio ambiente, química, radiologia e segurança do trabalho. Os aprovados na análise documental passarão por etapa obrigatória de capacitação, com data a ser definida pela Diretoria de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (Daept). A remuneração é paga como Auxílio de Avaliação Educacional (AAE), nos termos da Lei nº 11.507/2007.

Anote



Inscrições: até 12 de abril

Portal: inepflow.inep.gov.br/avept

Requisitos: nível superior, vínculo docente ativo, mínimo de 3 anos de

experiência nos últimos 15 anos

Remuneração: Auxílio de Avaliação (AAE)

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*