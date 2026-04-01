Inep abre inscrições para o Revalida 2026/1 a partir de segunda-feira (6/4)

Correio Braziliense

Profissionais da área de medicina aguardam abertura do Exame Revalida 2026 - (crédito: Divulgação / Inep)

Por João Pedro Lara Resende*

Na próxima segunda-feira (6/4), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abre as inscrições para a primeira etapa do Revalida 2026/1 (Exame Nacional de Revalidação de

Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira).



Aplicado desde 2011, o exame tem como objetivo subsidiar, no país, o processo de revalidação de diplomas de graduação em medicina obtidos no exterior. O Revalida é composto por duas etapas — uma teórica e outra de habilidades clínicas — e avalia competências nas áreas de clínica médica, cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Medicina da Família e Comunidade, além de conteúdos interdisciplinares de saúde coletiva e saúde mental.

A avaliação segue as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Medicina e verifica se o candidato possui a formação necessária para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS). A revalidação dos diplomas é formalizada pelas universidades públicas que aderem ao exame unificado.

Durante o período de inscrição, candidatos que optarem pelo uso do nome social — desde que já cadastrado na Receita Federal — devem indicar essa opção no sistema. Nesse momento, também é possível solicitar

atendimento especializado mediante o envio de documentação comprobatória. A taxa de inscrição poderá ser paga até 15 de abril.



A prova objetiva está prevista para 7 de junho e será aplicada em todos os estados e no Distrito Federal, nas cidades indicadas no sistema. O Cartão de Confirmação da Inscrição será disponibilizado em 22 de maio. Os gabaritos preliminares serão divulgados em 10 de junho, quando se inicia o prazo para

interposição de recursos.



Anote

Inscrições: 6 a 10 de abril

Pagamento da taxa: até 15 de abril

Cartão de confirmação: 22 de maio

Prova (1ª etapa): 7 de junho

Gabaritos preliminares: 10 de junho

Mais informações estão disponíveis no Edital nº 20, de 24 de março de 2026, publicado no Diário Oficial da União.

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*