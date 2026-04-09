Ciee promove evento sobre a nova NR-1 em Brasília

IV Ian Vieira*

Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) promove evento para discutir nova Norma Regulamentadora n° 01 - (crédito: Divulgação/Ciee)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) reunirá especialistas da área de Recursos Humanos para orientar empresas sobre a adaptação às novas exigências e práticas de saúde e segurança da Norms Regulamentadora n°01 (NR-01). A reunião será em 16 de abril às 8h30, na sede do Ciee, em Brasília, localizada no Sudoeste. Os profissionais podem se inscrever para o evento por meio do site https://profplay.com.br/.

A mestranda em saúde mental no trabalho Mara Gontijo e o auditor fiscal do trabalho Rômulo Silva participarão da programação. O encontro busca integrar olhares técnicos, humanos e estratégicos sobre a nova NR-01, proporcionando aos participantes um entendimento completo sobre a norma e os desdobramentos que causará no dia a dia das organizações.

Ao longo da programação, Mara Gontijo abordará a importância da saúde mental no ambiente de trabalho e os impactos das mudanças na rotina das equipes. Já o Dr. Rômulo Silva trará a visão técnica da fiscalização, destacando o que efetivamente é exigido das empresas e como se preparar para atender às novas diretrizes.

O evento propõe uma reflexão estratégica sobre como empresas podem se antecipar às exigências legais, adotando práticas mais inteligentes, seguras e alinhadas à saúde dos colaboradores. A proposta é oferecer clareza e direcionamento para que a adaptação à NR-01 aconteça de forma estruturada e eficiente.

De acordo com o supervisor do Ciee no Distrito Federal, Ismael Angelo, a realização de eventos voltados à área de Recursos Humanos faz parte da estratégia da instituição de fortalecer o relacionamento com empresas e profissionais da área. “Nesse primeiro semestre do ano, o Ciee promoveu iniciativas semelhantes, consolidando sua atuação como um importante espaço de diálogo, atualização e troca de conhecimento em gestão de pessoas”, afirma.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá