Fundação Bradesco abre inscrições para 88 cursos gratuitos

A Fundação Bradesco está com inscrições abertas para 88 cursos gratuitos e onlines. Com certificado no final do processo, pessoas de todo o país, que possuam o número de CPF podem se inscrever. Para realizar a matrícula no curso, basta acessar o site: https://bit.ly/41FHWAB.
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No momento da matrícula, os cursos contam com um conteúdo próprio. Então, o aluno pode entrar na plataforma e fazer exercícios no seu próprio tempo, sendo livre para fazer o próprio cronograma de estudos.
Confira alguns dos cursos ofertados:
Administrando Banco de Dados;
AI-900 – Fundamentos de IA no Azure;
Análise de Balanços;
Análise de Dados no Power BI;
Atendimento ao Público;
Boas Práticas na Produção de Videoaulas;
Como Conseguir um Novo Emprego;
Comunicação e Mobilização com IA;
Comunicação Empresarial;
Comunicação Escrita: Ortografia, Gramática e Texto;
Conceitos de Aprendizagem Criativa;
Construindo minha Proteção Financeira;
Contabilidade Empresarial;
Controle de Impulso e Manejo de Raiva, Vergonha e Inveja;
Criando um Projeto com Interface Gráfica Utilizando a Linguagem Python;
Crie um site simples usando HTML, CSS e JavaScript;
Cultura Digital;
Desenvolvendo Aplicações Mobile com Android Studio;
Desenvolvendo um Projeto Completo Python com Estruturas de Dados;
Desenvolvimento Orientado a Objetos Utilizando a Linguagem Python;
Desenvolvimento Profissional;
Design Thinking para educadores;
Educação inclusiva;
Ética na Era da IA;
Inteligência Artificial para Educadores;
IA para Profissionais da Justiça;
Inteligência Artificial para Educadores, entre outros.
*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.