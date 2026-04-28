Fundação Bradesco abre inscrições para 88 cursos gratuitos

GB Gabriela Braz

Fundação Bradesco divulga processo seletivo com mais de 90 vagas para profissionais - (crédito: Reprodução/ Fundação Bradesco)

A Fundação Bradesco está com inscrições abertas para 88 cursos gratuitos e onlines. Com certificado no final do processo, pessoas de todo o país, que possuam o número de CPF podem se inscrever. Para realizar a matrícula no curso, basta acessar o site: https://bit.ly/41FHWAB.

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No momento da matrícula, os cursos contam com um conteúdo próprio. Então, o aluno pode entrar na plataforma e fazer exercícios no seu próprio tempo, sendo livre para fazer o próprio cronograma de estudos.

Confira alguns dos cursos ofertados:

Administrando Banco de Dados;

AI-900 – Fundamentos de IA no Azure;

Análise de Balanços;

Análise de Dados no Power BI;

Atendimento ao Público;

Boas Práticas na Produção de Videoaulas;

Como Conseguir um Novo Emprego;

Comunicação e Mobilização com IA;

Comunicação Empresarial;

Comunicação Escrita: Ortografia, Gramática e Texto;

Conceitos de Aprendizagem Criativa;

Construindo minha Proteção Financeira;

Contabilidade Empresarial;

Controle de Impulso e Manejo de Raiva, Vergonha e Inveja;

Criando um Projeto com Interface Gráfica Utilizando a Linguagem Python;

Crie um site simples usando HTML, CSS e JavaScript;

Cultura Digital;

Desenvolvendo Aplicações Mobile com Android Studio;

Desenvolvendo um Projeto Completo Python com Estruturas de Dados;

Desenvolvimento Orientado a Objetos Utilizando a Linguagem Python;

Desenvolvimento Profissional;

Design Thinking para educadores;

Educação inclusiva;

Ética na Era da IA;

Inteligência Artificial para Educadores;

IA para Profissionais da Justiça;

Inteligência Artificial para Educadores, entre outros.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.