Cursos presenciais e on-line gratuitos para pessoas negras

Correio Braziliense

bolsas de R$ 2.674,32 para graduação e R$ 3.392,40 para pós-graduação - (crédito: Divulgação/Mdic)

O governo federal está oferecendo 670 vagas para pessoas negras em cursos gratuitos de comércio exterior, presenciais e online, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo, Campinas e Guarulhos (Sindasp). A iniciativa faz parte do Programa Raízes Comex, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Podem concorrer às vagas pessoas negras (com acesso prioritário), a partir de 16 anos, com renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa e que estejam cursando a partir do 2o ano do ensino médio. Para cursos on-line, são oferecidos 250 vagas e as inscrições podem ser realizadas, até o dia 18 de junho, por meio do formulário https://bit.ly/4acbLxb. Na modalidade presencial, são oferecidas 420 vagas para turmas em Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Campinas (SP) e Uberlândia (MG), em parceria com o Senac. As aulas começam em junho.



Programa Raízes Comex

Lançado em novembro de 2024, o Programa Raízes Comex é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) que visa aumentar a participação de pessoas negras no comércio exterior brasileiro



