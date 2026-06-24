Carreta Digital: mais de 16 mil alunos de escolas públicas qualificados

Correio Braziliense

Carreta Digital atendeu mais de 16 mil jovens - (crédito: Shizuo Alves / MCom)

Há quase dois anos rodando o Brasil, a Carreta Digital formou milhares de jovens. De acordo com os dados do painel de monitoramento do projeto, os resultados apontam que 16.677 alunos já foram formados em 117 escolas públicas, distribuídas pelo Distrito Federal e por 26 municípios de oito estados: Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Roraima, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Piauí.

Jovem capacitado na Carreta Digital (foto: Shizuo Alves / Mcom)

Os cursos refletem o interesse dos jovens pela tecnologia. A maior procura é pela formação em montagem e configuração de computadores de alto desempenho, conhecidos como PC Gamer, representando 38,4% das certificações. Seguida por robótica com 27,6% de procura; manutenção de celulares que capacitou 18,6% e desenvolvimento de jogos com 13,3% de interesse dos capacitados.

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No público atendido, a diversidade prevalece. O levantamento revela que a iniciativa atende majoritariamente jovens negros e pardos, que somam quase 60% dos participantes, sendo 46,2% pardos e 12,9% pretos. Os maiores interessados são jovens das faixas etárias de 14 a 17 anos.

Equipada com impressoras 3D, kits de robótica e computadores de última geração, a unidade móvel proporciona um ambiente imersivo onde a teoria se encontra com a prática. A iniciativa do Ministério das Comunicações pretende expandir a rota de atendimento e alcançar novas comunidades no próximo ano, além de revelar novos talentos no Brasil.