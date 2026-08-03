Domine o Excel para ciência de dados com este curso gratuito da FGV

Correio Braziliense

Fundação Getúlio Vargas (FGV) - (crédito: Divulgação FGV)

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece um curso gratuito e avançado de Excel focado em ciência de dados. A qualificação é direcionada a quem deseja atuar com análise de dados, business intelligence ou ciência de dados, áreas nas quais dominar a ferramenta é um diferencial importante.

Com formato 100% online e estrutura autoinstrucional, o curso permite que os interessados se capacitem com flexibilidade de horário e sem custo. A iniciativa representa um pilar da FGV na promoção de educação digital para todos os brasileiros.

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O que o curso ensina

Os participantes aprendem a utilizar recursos para automatizar tarefas, criar dashboards mais completos e organizar projetos profissionais. O conteúdo aborda os seguintes pontos:

automatização de fluxos de trabalho e processos;

criação de interfaces interativas;

estruturação de projetos completos de ciência de dados no Excel;

utilização do power query para integração e organização de dados.

Declaração de participação

O curso não emite um certificado tradicional. No entanto, o aluno pode gerar uma declaração de participação caso obtenha uma nota igual ou superior a 7,0 no pós-teste realizado ao final dos estudos.

A FGV faz parte do consórcio Open Education Global desde 2008 e já acumulou milhões de inscritos que aprovam a qualidade do conteúdo oferecido em suas capacitações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.