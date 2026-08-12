CELEBRAÇÃO

Dia da Superdotação 2026 terá mais de 30 oficinas gratuitas na UnB

Evento na UnB é gratuito e oferece programação para todas as idades, com atividades científicas, culturais e serviços à comunidade; veja como participar

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Correio Braziliense
postado em 12/08/2026 17:46 / atualizado em 12/08/2026 17:46
Programação foi desenvolvida para atender diferentes idades e interesses - (crédito: UnB_Agencia)
Programação foi desenvolvida para atender diferentes idades e interesses - (crédito: UnB_Agencia)

O campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB) sediará evento em celebração ao Dia da Superdotação, no próximo sábado (15/8). O evento é um dos maiores do Distrito Federal sobre Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) e Dupla Excepcionalidade (2E), com entrada gratuita.

A iniciativa reunirá crianças, adolescentes, adultos, famílias e profissionais para um dia de aprendizado e integração. Realizado pelo Instituto Raises, Instituto Ravi e o Grupo de Pesquisa - Premiah, o evento oferecerá mais de 30 oficinas práticas, além de atividades culturais e científicas.

Atrações e serviços

A programação foi desenvolvida para atender diferentes idades e interesses, com o objetivo de promover a troca de experiências e a valorização de talentos. Confira as atividades confirmadas:

  • Mais de 30 oficinas práticas sobre educação, criatividade, tecnologia, artes e bem-estar;

  • Oficina com uma colunista da Folha de S.Paulo;

  • Oficina com professor do Estratégia Concursos;

  • Oficinas ministradas por professores doutores da UnB;

  • Participação de advogados da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades/Superdotação;

  • Atividades do Planetário de Brasília;

  • Ações educativas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;

  • Atendimento da Polícia Civil do Distrito Federal para emissão de carteiras de identidade;

  • Apresentações artísticas de crianças, adolescentes e adultos;

  • Participação de cosplayers e outras atrações culturais;

  • Praça de alimentação com restaurantes, lanchonetes e food trucks;

  • Espaços de convivência e acolhimento para famílias.

As atividades começam às 8h com credenciamento e um piquenique de boas-vindas. Haverá duas cerimônias de abertura, uma pela manhã e outra à tarde, e as oficinas ocorrerão em quatro rodadas simultâneas. Veja os horários:

  • 8h às 9h: credenciamento e piquenique

  • 9h às 9h50: cerimônia de abertura

  • 10h às 11h: 1ª rodada de oficinas

  • 11h10 às 12h10: 2ª rodada de oficinas

  • 12h10 às 14h: intervalo para almoço

  • 14h às 14h50: cerimônia de abertura

  • 15h às 16h: 3ª rodada de oficinas

  • 16h10 às 17h10: 4ª rodada de oficinas

  • 17h30: encerramento

O Dia da Superdotação 2026 busca aproximar a comunidade da produção científica e fortalecer a rede de apoio a pessoas com altas habilidades. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site do Instituto Raises.

Anote

Evento: Dia da Superdotação 2026
Data: 15 de agosto de 2026
Local: Campus Darcy Ribeiro, Universidade de Brasília (UnB)
Horário: 8h às 17h30
Entrada: Gratuita

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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