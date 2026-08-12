Dia da Superdotação 2026 terá mais de 30 oficinas gratuitas na UnB

O campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB) sediará evento em celebração ao Dia da Superdotação, no próximo sábado (15/8). O evento é um dos maiores do Distrito Federal sobre Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) e Dupla Excepcionalidade (2E), com entrada gratuita.
A iniciativa reunirá crianças, adolescentes, adultos, famílias e profissionais para um dia de aprendizado e integração. Realizado pelo Instituto Raises, Instituto Ravi e o Grupo de Pesquisa - Premiah, o evento oferecerá mais de 30 oficinas práticas, além de atividades culturais e científicas.
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Atrações e serviços
A programação foi desenvolvida para atender diferentes idades e interesses, com o objetivo de promover a troca de experiências e a valorização de talentos. Confira as atividades confirmadas:
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Mais de 30 oficinas práticas sobre educação, criatividade, tecnologia, artes e bem-estar;
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Oficina com uma colunista da Folha de S.Paulo;
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Oficina com professor do Estratégia Concursos;
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Oficinas ministradas por professores doutores da UnB;
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Participação de advogados da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades/Superdotação;
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Atividades do Planetário de Brasília;
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Ações educativas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;
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Atendimento da Polícia Civil do Distrito Federal para emissão de carteiras de identidade;
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Apresentações artísticas de crianças, adolescentes e adultos;
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Participação de cosplayers e outras atrações culturais;
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Praça de alimentação com restaurantes, lanchonetes e food trucks;
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Espaços de convivência e acolhimento para famílias.
As atividades começam às 8h com credenciamento e um piquenique de boas-vindas. Haverá duas cerimônias de abertura, uma pela manhã e outra à tarde, e as oficinas ocorrerão em quatro rodadas simultâneas. Veja os horários:
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8h às 9h: credenciamento e piquenique
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9h às 9h50: cerimônia de abertura
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10h às 11h: 1ª rodada de oficinas
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11h10 às 12h10: 2ª rodada de oficinas
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12h10 às 14h: intervalo para almoço
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14h às 14h50: cerimônia de abertura
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15h às 16h: 3ª rodada de oficinas
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16h10 às 17h10: 4ª rodada de oficinas
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17h30: encerramento
O Dia da Superdotação 2026 busca aproximar a comunidade da produção científica e fortalecer a rede de apoio a pessoas com altas habilidades. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site do Instituto Raises.
Anote
Evento: Dia da Superdotação 2026
Data: 15 de agosto de 2026
Local: Campus Darcy Ribeiro, Universidade de Brasília (UnB)
Horário: 8h às 17h30
Entrada: Gratuita
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.