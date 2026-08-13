Parceria capacita meninas para profissões do futuro

Correio Braziliense

Inauguração do laboratório com a Schneider Eletric na Escola Vila das Crianc?as - (crédito: Victor Hugo Pessoa)

A Schneider Electric, em parceria com o Senai-DF, inaugurou nesta quarta-feira (12/8), um laboratório de ensino técnico na Escola Vila das Crianças, em Santa Maria, no Distrito Federal. A instituição, mantida pelas Irmãs de Maria, é voltada à educação de meninas em situação de vulnerabilidade.



A iniciativa amplia o acesso das estudantes à formação profissional em áreas ligadas à transição energética. São oferecidos cursos de eletricista de instalações prediais, eletricista de sistemas fotovoltaicos e eletricista industrial para 77 alunas do ensino médio que residem no câmpus.

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Também há um curso de aperfeiçoamento em instalação de carregador elétrico veicular energias renováveis e automação industrial. A Schneider Electric será responsável pela implementação do laboratório, com a doação de equipamentos e tecnologias, enquanto o Senai-DF ministrará os cursos e utilizará o espaço para as atividades pedagógicas.



O projeto responde a uma demanda crescente por mão de obra qualificada em eletrificação, automação e energias renováveis. Ao mesmo tempo, fortalece a presença feminina em ocupações historicamente dominadas por homens.



Karolina Gutiez, gerente sênior da Schneider Electric para a América do Sul, afirma que além da tecnologia, as pessoas são um elemento fundamental na transição energética. "Precisamos elevar o número de especialistas aptos a desempenhar funções diante desse novo contexto e gerar oportunidades para que mais mulheres ocupem esses cargos", declarou.



A Escola Vila das Crianças faz parte do projeto internacional Irmãs de Maria, presente em seis países. A unidade de Santa Maria atende cerca de 900 meninas em regime de residência, oferecendo desde a educação infantil até o ensino médio com habilitação técnica.



Mirlene Almeida de Castro, religiosa da escola, destaca que as alunas vêm de diferentes estados brasileiros em busca de novas oportunidades. “Ter acesso a um curso de elétrica representa uma oportunidade concreta de ampliar seus horizontes e enxergar novas possibilidades para a vida profissional”, ressalta.



Para Thaysa Tonhá, gerente de Desenvolvimento e Tecnologia Educacional do Senai-DF, a parceria fortalece o compromisso da instituição com a formação alinhada ao mercado. “Essa parceria atende às expectativas das alunas ao oferecer diversidade na capacitação e novas possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Cumprimos o nosso papel social e estamos muito satisfeitos com o início dessa nova etapa”, celebra a gerente.