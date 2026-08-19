Cursos técnicos em saúde no DF: veja como concorrer a 300 vagas gratuitas

Correio Braziliense

As 300 vagas estão distribuídas entre quatro formações técnicas - (crédito: Arquivo)

A Escola de Saúde Pública do Distrito Federal abriu um processo seletivo para 300 vagas em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. As oportunidades são para a modalidade subsequente e as aulas serão presenciais, no turno noturno. Todos os cursos são gratuitos, sem cobrança de matrícula, mensalidade ou anuidade. O valor de R$ 49,00 refere-se exclusivamente à taxa de inscrição para participar da seleção.

As 300 vagas estão distribuídas entre quatro formações técnicas. Veja os detalhes de cada uma:

Técnico em análises clínicas: 80 vagas, com carga horária de 1.200 horas.

80 vagas, com carga horária de 1.200 horas. Técnico em enfermagem: 90 vagas, com carga horária de 1.600 horas.

90 vagas, com carga horária de 1.600 horas. Técnico em radiologia: 90 vagas, com carga horária de 1.600 horas.

90 vagas, com carga horária de 1.600 horas. Técnico em saúde bucal: 40 vagas, com carga horária de 1.400 horas.

Como participar da seleção

As inscrições ocorrem até 10 de setembro de 2026 e podem ser realizadas pelo site https://iades.com.br/inscricao. O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até 11 de setembro de 2026.

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Para concorrer, os candidatos precisam ter idade mínima de 18 anos ou completar essa idade até o dia anterior ao início do Módulo II do curso. Também é necessário ter concluído o ensino médio ou finalizá-lo até o último dia previsto para a matrícula.

Detalhes da prova

A seleção será feita por meio de uma prova objetiva, marcada para 27 de setembro de 2026. O exame contará com 40 questões, divididas entre duas disciplinas:

Língua portuguesa: 20 questões;

20 questões; Matemática: 20 questões.

A pontuação mínima para aprovação no processo seletivo é de 40 pontos.

As aulas teóricas serão realizadas no Complexo FEPECS, na Asa Norte. Alunos do curso Técnico em Radiologia também terão atividades no Centro de Radiologia de Taguatinga (CRT/Taguatinga).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.