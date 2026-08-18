Iges/DF: vaga com salário de R$ 4,3 mil para biomédico, biólogo e farmacêutico

Correio Braziliense

É exigida experiência mínima de seis meses nas áreas de Hematologia e Hemoterapia - (crédito: Reprodução/ IGESDF)

Uma oportunidade na área de Hemoterapia está disponível para biomédicos, farmacêuticos e biólogos, com salário de R$ 4.304,07. A vaga exige experiência comprovada e registro profissional ativo no respectivo conselho de classe. Os candidatos também contam com uma lista de benefícios que inclui auxílios e folgas adicionais. As inscrições devem ser realizadas pelo site: https://processoseletivo.igesdf.org.br/vagas/analista-de-hematologia-e-hemoterapia-082-2026.

Para concorrer, é necessário ter diploma de graduação em biomedicina, farmácia ou ciências biológicas reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, é exigida experiência mínima de seis meses nas áreas de Hematologia e Hemoterapia.

Leia mais: Nestlé abre 100 vagas para cursos gratuitos de gastronomia e barismo em SP



O registro ativo e regular no conselho de classe é indispensável, com as seguintes especificações:

Farmacêutico : registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF).

: registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF). Biomédico : habilitação em Banco de Sangue registrada no Conselho Regional de Biomedicina (CRBM).

: habilitação em Banco de Sangue registrada no Conselho Regional de Biomedicina (CRBM). Biólogo: averbação de habilitação na área da saúde em Hematologia, Hemoterapia ou Análises Clínicas no Conselho Federal de Biologia (CFBio).

A vaga oferece um pacote de benefícios que inclui auxílio transporte e alimentação para jornadas acima de seis horas. Também são disponibilizados auxílio saúde e um clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros.



Requisitos desejáveis

Candidatos com experiência mínima de seis meses em imuno-hematologia, aféreses e bancada terão um diferencial. A conclusão de cursos com carga horária mínima de 20 horas em áreas específicas também é considerada um ponto positivo.

A lista de cursos desejáveis inclui:

Sistema de Gestão em Saúde (TrakCare/MV);

Pacote Office;

Biossegurança em Laboratórios de Saúde;

Boas Práticas Laboratoriais ou Qualidade Analítica;

Atendimento a Reações Transfusionais e Hemovigilância;

cursos voltados para a área de hemoterapia.



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.