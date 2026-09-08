Instituto oferece capacitação digital gratuita para jovens

Correio Braziliense

Pessoa digitando em um notebook. A foto é ditara da lateral da mesa onde o computado está apoiado. O notebook é branco, há um caderno em primeiro plano na imagem. - (crédito: picjumbo.com / Pexels)

Por: Gabriela Santos*

O Instituto Proa, uma organização focada na inclusão produtiva, está com inscrições abertas para a sua plataforma de capacitação profissional. O projeto é totalmente gratuito e voltado para jovens de baixa renda que buscam inserção no mercado de trabalho e mobilidade social por meio de empregabilidade qualificada. A Plataforma Proa oferece um curso 100% on-line com duração de apenas três meses. O formato foi estruturado de maneira escalável e flexível, exigindo uma dedicação de apenas 20 minutos por dia por meio de aulas gravadas.

Durante o programa, os estudantes desenvolvem habilidades profissionais e comportamentais essenciais divididas em quatro pilares principais: autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. Além de receberem um certificado gratuito de 100 horas reconhecido e valorizado pelo mercado de trabalho, os concluintes ganham acesso exclusivo a trilhas técnicas adicionais nas áreas de excel, vendas e finanças.

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O grande diferencial da iniciativa é a ponte direta com o emprego, o Proa conecta os jovens a vagas em grandes empresas parceiras. Os estudantes cadastrados têm acesso ao Portal Proa Jobs, onde são divulgadas oportunidades de trabalho e para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem cumprir os seguintes requisitos: ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou já ter concluído o 3º ano do ensino médio em escola pública e residir em um dos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul ou Pará.