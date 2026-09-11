Brasília recebe a Feira de Educação Internacional na próxima quinta-feira (17/9)

Correio Braziliense

A programação conta com possibilidades de apoio para estudos, trabalho, esportes e formação acadêmica em diversos países - (crédito: Divulgação)

Por Ana Vitória Calisto*

A CI Intercâmbio promove, na próxima quinta-feira (17/9), a Feira de Educação Internacional, evento gratuito que reunirá, em Brasília, instituições de ensino e especialistas em educação internacional. A programação apresenta oportunidades de estudo, trabalho, esporte e formação acadêmica em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Espanha, Portugal, Itália, França, Suíça, Alemanha e Emirados Árabes Unidos. O evento terá palestras, orientações personalizadas e condições especiais para contratação de programas.

Entre os destaques está o Programa de Bolsa Esportiva para High School, para estudantes de 14 a 17 anos que praticam esportes e desejam cursar o ensino médio no exterior. As oportunidades incluem modalidades como futebol, basquete, vôlei, beisebol, natação e tênis. Para concorrer, os candidatos devem apresentar bom desempenho escolar, ter nível intermediário de inglês e comprovar a prática esportiva por meio de fotos e vídeos. O processo inclui teste de inglês, preenchimento de formulário e entrevistas on-line com treinadores. Os estudantes podem receber até três ofertas de escolas.

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Os programas permitem que os alunos morem no câmpus, conheçam pessoas e participem de competições escolares. Segundo a CI, a experiência também pode contribuir para o acesso a universidades norte-americanas que oferecem bolsas esportivas. Além dos Estados Unidos, as oportunidades incluem o Canadá e, exclusivamente para futebol, Espanha e Portugal. Durante a feira, também serão oferecidas condições especiais, como isenção da taxa de consultoria, teste de inglês gratuito e análise de perfil antes da matrícula.

A feira também terá programas de férias para adolescentes com foco em diferentes áreas profissionais. Entre as opções estão experiências em moda, em Milão, com visitas técnicas a marcas como Moncler e Prada, além de atividades relacionadas a liderança, negócios, engenharia e medicina em universidades e hospitais internacionais. Outro serviço oferecido durante o evento será a consultoria universitária gratuita, com orientações sobre escolha do país, requisitos acadêmicos, planejamento financeiro, cronograma de candidatura e preparação para estudar no exterior.

Os programas que combinam estudo e trabalho também estarão entre as opções apresentadas. Irlanda e Dubai são apontados pela organização como destinos de destaque entre brasileiros interessados nesse modelo de experiência internacional. De acordo com a CI, a Irlanda teve 2.843 novas permissões de trabalho aprovadas para brasileiros nos primeiros dez meses de 2025, enquanto Dubai registrou aumento de 82% nas reservas de brasileiros entre janeiro e agosto do mesmo ano. Para Celso Garcia, sócio-diretor do Grupo CI, fatores como segurança, custo de vida, qualidade das instituições de ensino e oportunidades de trabalho temporário influenciam a escolha do destino.

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Feira de Educação Internacional — CI Intercâmbio

Data: 17 de setembro de 2026

Horário: 18h às 22h

Local: Quality Hotel & Suites

Endereço: SMAS, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Brasília

Entrada: gratuita

Inscrições presenciais: ci.com.br/feira-brasilia

Transmissão on-line: ci.com.br/feira-online

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*