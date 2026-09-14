Faculdade oferece aula gratuita on-line sobre marketing, branding e negócios

Correio Braziliense

Organização e planejamento são fundamentais para estudantes que buscam melhorar o desempenho no Enem e outros vestibulares (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Por: Gabriela Santos*

A Escola Superior de Propaganda e Marketing (Espm) promove, nesta sexta-feira (16), às 20h, um encontro on-line e gratuito com dois grandes nomes do pensamento contemporâneo sobre marketing e branding: Philip Kotler e David Aaker.

Com o tema Marketing on branding, Branding on marketing, o evento celebra o lançamento dos livros O futuro do branding com propósito e Aaker on Branding ambos de Aaker e publicados no Brasil em coautoria com Marcos Bedendo, professor de branding da Espm. A iniciativa também marca a abertura das atividades relacionadas ao curso de pós-graduação Kotler & Aaker, branding como estratégia de negócio, que será lançado pela instituição no primeiro semestre de 2027.

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Durante o encontro, os especialistas discutirão como marketing e branding se complementam para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças no comportamento do consumidor, pela evolução tecnológica e pelas transformações dos negócios. O encontro amplia a discussão ao aproximar a visão acadêmica da prática empresarial. A proposta é mostrar como os conceitos desenvolvidos pelos autores são aplicados na gestão de algumas das principais marcas do país. Esta será a segunda participação de Philip Kotler em uma iniciativa da instituição. Em novembro de 2024, o professor conduziu uma masterclass gratuita sobre Marketing Human to Human, promovida pela Espm.

Anote

Evento: Marketing e Branding com Kotler e Aaker

Data: 16 de setembro de 2026

Horário: 20h

Formato: gratuito e on-line

Inscrições: aqui

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*