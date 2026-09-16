Prova Nacional Docente 2026 é neste domingo em mais de 800 municípios

Correio Braziliense

A PND não é um concurso público. É uma avaliação federal que mede os conhecimentos e as competências dos candidatos ao magistério público - (crédito: DINO)

A Prova Nacional Docente (PND) 2026 será aplicada neste domingo, 20 de setembro, em mais de 800 municípios de todos os estados e do Distrito Federal. O exame é organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e integra o programa Mais Professores para o Brasil, do Ministério da Educação (MEC).

A PND não é um concurso público. É uma avaliação federal que mede os conhecimentos e as competências dos candidatos ao magistério público. Os resultados têm validade de três anos e podem ser utilizados por estados, municípios e pelo Distrito Federal como etapa de seus próprios processos seletivos e concursos para professor da educação básica. Para a edição de 2026, 2.031 entes federativos aderiram ao modelo — 96% das capitais e 85% dos estados brasileiros.

A prova é dividida em dois blocos. O primeiro, comum a todos os candidatos, é a Formação Geral Docente, com 30 questões objetivas e uma questão discursiva sobre comunicação escrita, raciocínio lógico e temas da realidade brasileira. O segundo bloco avalia o componente específico de cada área de licenciatura, com 50 questões de múltipla escolha. O participante escolhe apenas uma das 21 áreas disponíveis. Em 2026, quatro disciplinas são novidade: Teatro, Dança, Ciências Naturais e Letras Espanhol.

Os candidatos devem consultar o cartão de confirmação no Sistema PND para verificar o endereço do local de prova. O gabarito preliminar será divulgado em 24 de setembro, e os recursos podem ser apresentados em 24 e 25 de setembro. O resultado final está previsto para 15 de dezembro de 2026.

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