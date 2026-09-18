Aulão gratuito ensina técnicas de comunicação e oratória neste sábado (19/9)

JP João Pedro de Lara Resende

O encontro será realizado no espaço Clube.Co, a partir das 13h30, sob a condução da jornalista e mentora de oratória Marina Figueiredo - (crédito: Divulgação)

O Setor de Clubes Sul recebe, neste sábado (19/9), um aulão relâmpago e gratuito de oratória, voltado para quem deseja se comunicar com mais clareza, segurança e naturalidade. O encontro será realizado no espaço Clube.Co, a partir das 13h30, sob a condução da jornalista e mentora de oratória Marina Figueiredo.

Com duas horas e meia de duração, a atividade abordará de forma prática temas como postura corporal, uso da voz, organização do pensamento, improviso, eliminação de vícios de linguagem e estratégias para controlar o medo de falar em público. A proposta é permitir que os participantes identifiquem pontos de melhoria e experimentem novas ferramentas de comunicação para aplicar tanto no dia a dia quanto no mercado de trabalho.

Segundo a especialista, pequenas mudanças na estruturação da mensagem e no uso do corpo já geram impactos significativos. "Oratória não é sobre decorar uma fala ou usar palavras difíceis. É sobre conseguir organizar o pensamento, transmitir uma mensagem com clareza e criar conexão com quem está ouvindo", explica Marina. "Muita gente acredita que falar bem é um dom, mas a comunicação pode ser desenvolvida com técnica e treino", completa.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário eletrônico.

Anote

Evento: Aulão Relâmpago de Oratória;

Aulão Relâmpago de Oratória; Data: Neste sábado (19 de setembro);

Neste sábado (19 de setembro); Horário: 13h30 (duração de 2h30);

13h30 (duração de 2h30); Local: Clube.Co (Setor de Clubes Sul, Brasília);

Clube.Co (Setor de Clubes Sul, Brasília); Valor: Gratuito;

Gratuito; Inscrições: Acesse aqui o formulário on-line

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá