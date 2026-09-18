Aulão gratuito ensina técnicas de comunicação e oratória neste sábado (19/9)

João Pedro de Lara Resende
postado em 18/09/2026 15:42
O Setor de Clubes Sul recebe, neste sábado (19/9), um aulão relâmpago e gratuito de oratória, voltado para quem deseja se comunicar com mais clareza, segurança e naturalidade. O encontro será realizado no espaço Clube.Co, a partir das 13h30, sob a condução da jornalista e mentora de oratória Marina Figueiredo.
Com duas horas e meia de duração, a atividade abordará de forma prática temas como postura corporal, uso da voz, organização do pensamento, improviso, eliminação de vícios de linguagem e estratégias para controlar o medo de falar em público. A proposta é permitir que os participantes identifiquem pontos de melhoria e experimentem novas ferramentas de comunicação para aplicar tanto no dia a dia quanto no mercado de trabalho.
Segundo a especialista, pequenas mudanças na estruturação da mensagem e no uso do corpo já geram impactos significativos. "Oratória não é sobre decorar uma fala ou usar palavras difíceis. É sobre conseguir organizar o pensamento, transmitir uma mensagem com clareza e criar conexão com quem está ouvindo", explica Marina. "Muita gente acredita que falar bem é um dom, mas a comunicação pode ser desenvolvida com técnica e treino", completa.
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário eletrônico.
Anote
- Evento: Aulão Relâmpago de Oratória;
- Data: Neste sábado (19 de setembro);
- Horário: 13h30 (duração de 2h30);
- Local: Clube.Co (Setor de Clubes Sul, Brasília);
- Valor: Gratuito;
- Inscrições: Acesse aqui o formulário on-line
*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá