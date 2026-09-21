Edital nacional oferece formação gratuita em educação financeira

Correio Braziliense

Além de aprender, você ainda pode criar conteúdos com impacto, trocar com outros jovens, acessar mentorias e concorrer a bolsa e premiação ao longo da jornada - (crédito: Gabriela Santos)

Por Gabriela Santos*

A iniciativa é realizada pela Fundação Roberto Marinho por meio da co.liga, uma escola digital voltada para as áreas de economia criativa, cultura e tecnologia, que atualmente conta com uma comunidade de mais de 150 mil estudantes. Os jovens entre 18 e 29 anos interessados em participar do edital e desenvolver suas habilidades na criação de conteúdo financeiro têm até 14 de outubro para realizar a inscrição. O cadastro deve ser feito diretamente no site oficial da co.liga.

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Como vai funcionar o projeto?

O projeto está estruturado em três pilares principais, a formação gratuita, onde serão oferecidas vagas de capacitação para 1.000 pessoas em todo o território nacional. Seguido do laboratório prático, um espaço dedicado ao desenvolvimento e aplicação das ideias dos participantes, por fim uma premiação na qual os projetos que mais se destacarem ao longo do processo receberão prêmios em dinheiro.

O principal objetivo do projeto é ensinar aos jovens criadores de conteúdo como entender e falar sobre finanças de forma clara e criativa.

Estagiária sob a supervisão Ana Sá*