UnB abre a 26ª Semana Universitária; programação aberta à comunidade

Correio Braziliense

Extensão e comunidade na UnB - (crédito: Divulgação )

Por Gabriela Santos*

Sob o tema Democracia em cena: arte, cultura e pertencimento, a Universidade de Brasília (UnB) promove, entre os dias 20 e 25 de setembro, a 26ª Semana Universitária (Semuni 2026). Organizado pelo Decanato de Extensão (DEX/UnB), o evento reúne uma programação diversa, gratuita, certificada e aberta a toda a comunidade.

Com o lema "Democracia todos os dias", a edição deste ano conta com o apoio de instituições como FINATEC, FUNAPE e GEAP Saúde. As inscrições podem ser realizadas por meio do site

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Abertura Oficial e Atividades Culturais

A abertura oficial da Semuni ocorrerá na segunda-feira, (21/9), a partir das 14h, no Auditório do Memorial Darcy Ribeiro (Beijódromo). A cerimônia contará com a presença da Reitora da UnB, Profa. Rozana Reigota Naves, e do Decano de Extensão, Isaac Reis.

A programação cultural do primeiro dia terá início às 15h com a apresentação musical do grupo de Maracatu de Ceilândia (DF), Baque Dandalunda. Logo em seguida, às 16h, o público poderá prestigiar uma mostra de filmes desenvolvidos pelo projeto de extensão Vídeo Arte Club.

A programação conta com a Prosas com a reitora, que aproxima estudantes do ensino médio. Este momento será focado no diálogo com estudantes do ensino médio sobre o ingresso e a permanência na universidade. O evento passará por diferentes câmpus da UnB:

FCTS (UnB Ceilândia)

Terça-feira (22/9), às 10h, no Auditório UAC, às 9h, seguida abertura oficial às 9h com autoridades locais e da administração superior. Às 9h30, haverá a apresentação cultural do Samba da Guariba, antecedendo o espaço de diálogo com a reitora Rozana Reigota Naves às 10h.

FUP (UnB Planaltina)

Na próxima quinta-feira (24/9), às 14h30, no Auditório UAC Paulo Freire. A programação local inclui as boas-vindas da diretora da FUP, Profa. Cynthia Bisinoto E. de Oliveira, às 14h30, a prosa com a Reitora e o Decano de Extensão às 14h40, uma sessão de perguntas dos estudantes às 15h, e um tour pelo câmpus, às 16h.

A produção acadêmica e extensionista dos estudantes ganha palcos de destaque ao longo da semana:

VIII Encontro de Estudantes Extensionistas da UnB, na terça-feira (22/9), das 9h às 17h, nas entradas do ICC Norte (Térreo e Mezanino). O encontro contará com rodas de conversa para troca de experiências e mesas expositivas com produtos gerados pelos projetos e programas de extensão da universidade.

32º Congresso de Iniciação Científica da UnB, de terça-feira a sexta-feira (25/9), o Centro Comunitário Athos Bulcão sediará a apresentação das pesquisas desenvolvidas pelos programas de iniciação científica (PIBIC e ProIC). A programação completa do congresso pode ser acessada no site oficial do evento.

Encerramento e Premiação

Destaques Extensionistas

A cerimônia de encerramento da Semuni está marcada para a sexta-feira, (25/9) às 10h, no Auditório do Memorial Darcy Ribeiro (Beijódromo). A solenidade começará às 10h com apresentação musical do PET/MUS (Programa de Educação Tutorial do Departamento de Música da UnB). Às 10h30, ocorrerá a entrega do prêmio DEX Destaques Extensionistas Isaac Reis, conduzida pelo Decano de Extensão. O evento será finalizado, às 11h, com uma nova apresentação musical do PET/MUS.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*