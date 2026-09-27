O Guia Definitivo e Gratuito para Entender de Vez a Inteligência Artificial

Correio Braziliense

Server farm admin showing colleague AI technology on computer, creating and implementing algorithms. Close up of data center worker pointing finger to artificial intelligence tech on PC - (crédito: Dragos Condrea)

Por Gabriela Santos*

Com o avanço rápido da tecnologia, muitas pessoas se questionam sobre os impactos da inteligência artificial em seus empregos e em suas vidas cotidianas. Para responder a essas dúvidas e preparar a sociedade para o futuro, surgiu o Elements of ai, uma série de cursos on-line e totalmente gratuitos. O foco principal é desmistificar a tecnologia, ensinando o que ela permite e o que não permite fazer, além de mostrar como começar a criar métodos próprios por meio de uma combinação de teoria com exercícios práticos que podem ser realizados no ritmo do estudante.

O programa é estruturado para atender a diferentes níveis de conhecimento, dividindo-se entre a Introdução à IA, focada nos princípios fundamentais, e o Building ai, um módulo voltado para os algoritmos reais que tornam a criação de métodos de ia possível, sendo recomendados conhecimentos básicos de programação em Python para esta segunda etapa. O sucesso da iniciativa é global, com mais de 2 milhões de pessoas recebendo formação e mais de 1,8 milhão de estudantes inscritos vindos de cerca de 160 a 170 países. Além do público geral, a plataforma oferece soluções corporativas para capacitar equipes rapidamente, como o programa Get ai ready, focado em literacia de IA em menos de 60 minutos, e a possibilidade de integração direta com sistemas de gestão de aprendizagem (lsm) corporativos nos formatos Scorm e Xapi, cujo contato comercial pode ser feito pelo e-mail: sales@minnalearn.com.

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Por trás de todo esse projeto estão a Universidade de Helsínquia, a maior e mais antiga instituição de ensino superior da Finlândia, fundada em 1640, e a MinnaLearn, empresa especializada em formação on-line e desenvolvimento de competências em IA. Criado na primavera de 2018 por meio de uma parceria entre a empresa de formação on-line MinnaLearn e a Universidade de Helsínquia, o projeto nasceu com o objetivo de capacitar os cidadãos, visando dar às pessoas os meios para saírem fortalecidas da sua relação com a IA em vez de se sentirem ameaçadas por ela.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*