Curso gratuito de audiovisual abre inscrições no DF

Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, projeto apresentará técnicas e profissionalização dentro da área cinematográfica

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Correio Braziliense
postado em 05/10/2026 17:36 / atualizado em 05/10/2026 17:38
Circuito de Formação Técnica em Audiovisual - (crédito: Divulgação)
Circuito de Formação Técnica em Audiovisual - (crédito: Divulgação)

*Por Ana Bispo Calisto

O projeto Raízes do conhecimento: circuito de formação técnica em audiovisual está com inscrições abertas até 16 de outubro para cursos gratuitos no Distrito Federal. A formação terá aulas teóricas e práticas sobre captação de imagem e som, gravação, linguagem audiovisual e edição.

As atividades serão realizadas no Santuário dos Pajés, Distrito Drag e Casa de Cultura Martinha do Coco, entre outubro e dezembro. Cada turma terá 30 horas de duração. A iniciativa prioriza indígenas, pessoas LGBTQIAPN+, moradores do Paranoá e regiões próximas em situação de vulnerabilidade, conforme o local da formação.

Os selecionados receberão ajuda de custo de R$ 300, e haverá acessibilidade em Libras. As inscrições estão disponíveis pelo link na bio do Instagram @raizesdoconhecimento.unica.

 

 Data Assunto Local
26 a 30 de outubro Teóricas 1  Santuário dos Pajés
3 a 7 de novembro Presencial 1 Santuário dos Pajés
16 a 20 de novembro Teóricas 2 Distrito Drag
23 a 27 de novembro Presencial 2 Distrito Drag
23 a 27 de novembro Teóricas 3 Martinha do Coco
1° a 5 de dezembro Presencial 3 Martinha do Coco

 

Anote

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá



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