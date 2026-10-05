Curso gratuito de audiovisual abre inscrições no DF

*Por Ana Bispo Calisto
O projeto Raízes do conhecimento: circuito de formação técnica em audiovisual está com inscrições abertas até 16 de outubro para cursos gratuitos no Distrito Federal. A formação terá aulas teóricas e práticas sobre captação de imagem e som, gravação, linguagem audiovisual e edição.
As atividades serão realizadas no Santuário dos Pajés, Distrito Drag e Casa de Cultura Martinha do Coco, entre outubro e dezembro. Cada turma terá 30 horas de duração. A iniciativa prioriza indígenas, pessoas LGBTQIAPN+, moradores do Paranoá e regiões próximas em situação de vulnerabilidade, conforme o local da formação.
Os selecionados receberão ajuda de custo de R$ 300, e haverá acessibilidade em Libras. As inscrições estão disponíveis pelo link na bio do Instagram @raizesdoconhecimento.unica.
|Data
|Assunto
|Local
|26 a 30 de outubro
|Teóricas 1
|Santuário dos Pajés
|3 a 7 de novembro
|Presencial 1
|Santuário dos Pajés
|16 a 20 de novembro
|Teóricas 2
|Distrito Drag
|23 a 27 de novembro
|Presencial 2
|Distrito Drag
|23 a 27 de novembro
|Teóricas 3
|Martinha do Coco
|1° a 5 de dezembro
|Presencial 3
|Martinha do Coco
Anote
- Data para se inscrever: até 16 de outubro
- Locais: Santuário dos Pajés, Distrito Drag e Casa de Cultura Martinha do Coco
- Duração: 30 horas por turma, de outubro a dezembro
- Inscrições pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6l656Y8ZOiYY7WmnVAuzqjhaODhMxiYvxl6GhMr-Fcda9kg/viewform?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAcGRvZgJzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAacCf89bXqa64OQieJHg5HC5KL1-Lj0Gxg1ujO6_gNq-zBuYnImEkZFwvLwRjg_aem_5zkmfIkOOoJgAmibBSGjTA
*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá