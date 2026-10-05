Curso gratuito de audiovisual abre inscrições no DF

Correio Braziliense

Circuito de Formação Técnica em Audiovisual - (crédito: Divulgação)

*Por Ana Bispo Calisto

O projeto Raízes do conhecimento: circuito de formação técnica em audiovisual está com inscrições abertas até 16 de outubro para cursos gratuitos no Distrito Federal. A formação terá aulas teóricas e práticas sobre captação de imagem e som, gravação, linguagem audiovisual e edição.

As atividades serão realizadas no Santuário dos Pajés, Distrito Drag e Casa de Cultura Martinha do Coco, entre outubro e dezembro. Cada turma terá 30 horas de duração. A iniciativa prioriza indígenas, pessoas LGBTQIAPN+, moradores do Paranoá e regiões próximas em situação de vulnerabilidade, conforme o local da formação.

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Os selecionados receberão ajuda de custo de R$ 300, e haverá acessibilidade em Libras. As inscrições estão disponíveis pelo link na bio do Instagram @raizesdoconhecimento.unica.

Data Assunto Local 26 a 30 de outubro Teóricas 1 Santuário dos Pajés 3 a 7 de novembro Presencial 1 Santuário dos Pajés 16 a 20 de novembro Teóricas 2 Distrito Drag 23 a 27 de novembro Presencial 2 Distrito Drag 23 a 27 de novembro Teóricas 3 Martinha do Coco 1° a 5 de dezembro Presencial 3 Martinha do Coco

Anote

Data para se inscrever: até 16 de outubro

até 16 de outubro Locais: Santuário dos Pajés, Distrito Drag e Casa de Cultura Martinha do Coco

Santuário dos Pajés, Distrito Drag e Casa de Cultura Martinha do Coco Duração: 30 horas por turma, de outubro a dezembro

30 horas por turma, de outubro a dezembro Inscrições pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6l656Y8ZOiYY7WmnVAuzqjhaODhMxiYvxl6GhMr-Fcda9kg/viewform?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAcGRvZgJzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAacCf89bXqa64OQieJHg5HC5KL1-Lj0Gxg1ujO6_gNq-zBuYnImEkZFwvLwRjg_aem_5zkmfIkOOoJgAmibBSGjTA

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá





