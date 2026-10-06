MEC abre curso gratuito de 80 horas sobre dinheiro público na educação básica

Profissionais da educação de todo o Brasil podem se inscrever no curso gratuito financiamento e gestão financeira para a equidade na educação básica, oferecido pelo Ministério da Educação (MEC). A formação tem 80 horas, é totalmente on-line e assíncrona, ou seja, o participante estuda no próprio ritmo. As inscrições e o conteúdo estão disponíveis na plataforma Avamec.
O curso foi desenvolvido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) em parceria com o Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais da Universidade Federal de Goiás (LabTIME/UFG). São 10 módulos de oito horas cada, com materiais em texto e vídeo, exercícios de produção autoral e atividades avaliativas. Para obter o certificado, é preciso concluir todos os módulos e ser aprovado na avaliação final.
O conteúdo aborda como o dinheiro público chega às escolas e o que pode ser feito com ele. Entre os temas estão o funcionamento do orçamento público, as fontes de financiamento da educação básica, as regras do Novo Fundeb, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), os custos de funcionamento das unidades escolares, a valorização dos profissionais da educação, a infraestrutura escolar e os mecanismos de participação e controle social dos recursos. A formação traz exemplos práticos sobre como decisões orçamentárias impactam a qualidade do ensino em diferentes regiões do país.
A formação é voltada a equipes técnicas pedagógicas e financeiras das secretarias de educação, gestores escolares, professores, profissionais de escolas do campo, indígenas e quilombolas, agentes territoriais da Secadi e demais profissionais da educação. A proposta é que, ao concluir o curso, o participante consiga identificar desigualdades nas condições de oferta do ensino, avaliar a aplicação dos recursos na própria rede ou escola e elaborar propostas de ação alinhadas às necessidades da comunidade escolar.
Anote
- Curso: Financiamento e Gestão Financeira para a Equidade na Educação Básica;
- Inscrições: abertas a partir de 5 de outubro de 2026;
- Plataforma: Avamec (avamec.mec.gov.br);
- Carga horária: 80 horas (10 módulos de 8h);
- Formato: online, assíncrono, autoinstrucional;
- Certificado: gratuito, emitido pela Avamec/MEC;
- Público: professores, gestores, equipes de secretarias de educação e demais profissionais;