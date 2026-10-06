Inep quer que 80% dos alunos da rede pública façam o Enem na própria escola

Correio Braziliense

Ao colocar o exame dentro da escola que o estudante frequenta, o Inep elimina a barreira logística mais comum: a distância - (crédito: EdiCase)

O Inep estima que aproximadamente 80% dos concluintes do ensino médio da rede pública farão o Enem 2026 na própria escola onde estudam. A expectativa vem da ampliação para cerca de 10 mil locais de aplicação e da inclusão de 95 novos municípios na rede de prova. A medida é uma resposta direta à abstenção, que nas últimas edições superou 25% dos inscritos.

Parte dos candidatos que não compareceram em anos anteriores apontou dificuldade de deslocamento, custo de transporte e distância do local de prova como motivos. Ao colocar o exame dentro da escola que o estudante frequenta, o Inep elimina a barreira logística mais comum. A mudança afeta especialmente municípios do interior e áreas periféricas de grandes cidades, onde a distância entre a casa do candidato e o ponto de aplicação chegava a dezenas de quilômetros.

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O Enem 2026 registrou 5.055.818 inscrições confirmadas, alta de 5,08% em relação à edição anterior e o maior número desde 2022. A inscrição automática dos concluintes da rede pública, adotada pela primeira vez nesta edição, é outro fator que explica o crescimento. Mesmo com a pré-inscrição, o estudante precisa acessar a Página do Participante para confirmar dados. O prazo para essa confirmação segue aberto até 18 de outubro.

O cartão de confirmação, com o endereço exato da prova, a sala e o número de inscrição, deve ser liberado na segunda quinzena de outubro. A consulta é feita exclusivamente pelo portal do participante, com login Gov.br. Qualquer mensagem que chegue por e-mail, SMS, WhatsApp ou carta com dados do Enem é tentativa de golpe: o Inep não envia informações por esses canais.

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