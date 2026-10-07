Santander abre 30 mil vagas gratuitas em dois cursos de inteligência artificial

Correio Braziliense

5º lugar: Santander - Subsidiária do grupo espanhol no Brasil - Ativo total em 2024: R$ 1,1 trilhão. - (crédito: Divulgação Santander)

O Santander abriu 30 mil vagas gratuitas em dois programas de formação em inteligência artificial, em parceria com a plataforma de educação DIO. Não é preciso ter experiência em tecnologia para participar. Os cursos incluem três mentorias ao vivo e certificado de conclusão.

O primeiro programa, "Santander IA na Prática", tem 15 mil bolsas e ensina a usar ferramentas de inteligência artificial na rotina profissional: automação de tarefas, geração de conteúdo, análise de dados e produtividade. As inscrições ficam abertas até 13 de outubro de 2026.

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O segundo, "Santander Crie seu Assistente de IA", também com 15 mil bolsas, ensina a construir assistentes personalizados que transformam objetivos em metas, organizam projetos e criam cronogramas. As inscrições vão até 3 de novembro de 2026. Ambos são feitos pela plataforma DIO.

A formação é 100% online e combina módulos autodirigidos com mentorias ao vivo. O certificado é emitido pela DIO em parceria com o Santander. Para quem está entrando no mercado de trabalho ou buscando transição de carreira, os dois programas funcionam como porta de entrada para entender o que a IA pode fazer na prática, sem exigir conhecimento de programação.

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