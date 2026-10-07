Santander abre 30 mil vagas gratuitas em dois cursos de inteligência artificial

O Santander abriu 30 mil vagas gratuitas em dois programas de formação em inteligência artificial, em parceria com a plataforma de educação DIO. Não é preciso ter experiência em tecnologia para participar. Os cursos incluem três mentorias ao vivo e certificado de conclusão.
O primeiro programa, "Santander IA na Prática", tem 15 mil bolsas e ensina a usar ferramentas de inteligência artificial na rotina profissional: automação de tarefas, geração de conteúdo, análise de dados e produtividade. As inscrições ficam abertas até 13 de outubro de 2026.
O segundo, "Santander Crie seu Assistente de IA", também com 15 mil bolsas, ensina a construir assistentes personalizados que transformam objetivos em metas, organizam projetos e criam cronogramas. As inscrições vão até 3 de novembro de 2026. Ambos são feitos pela plataforma DIO.
A formação é 100% online e combina módulos autodirigidos com mentorias ao vivo. O certificado é emitido pela DIO em parceria com o Santander. Para quem está entrando no mercado de trabalho ou buscando transição de carreira, os dois programas funcionam como porta de entrada para entender o que a IA pode fazer na prática, sem exigir conhecimento de programação.
Anote
- Programa 1: "Santander IA na Prática" (15 mil bolsas, inscrições até 13/10);
- Programa 2: "Santander Crie seu Assistente de IA" (15 mil bolsas, inscrições até 3/11);
- Plataforma: DIO (dio.me);
- Requisito: nenhum (não exige experiência em tecnologia);
- Certificado: sim, gratuito;