Livro gratuito reúne quatro anos de debate sobre IA na escola

JP João Pedro de Lara Resende

"A ideia é documentar um tempo em que essas tecnologias de IA generativa estavam entrando de maneira muito forte em todos os espaços, inclusive na educação" - (crédito: Arquivo pessoal )

A educação midiática tornou-se obrigatória na educação básica brasileira a partir deste ano, por força da Resolução CNE/CEB nº 2/2025. A Lei 15.100/2025 proibiu o uso de celulares nas salas de aula. E a pergunta que professores e gestores se fazem agora é prática: como ensinar os alunos a pensar criticamente sobre inteligência artificial, e não apenas a usar as ferramentas?



É nesse contexto que chega Máquinas Entre Nós: Educação Midiática para a Geração IA, coletânea de textos de Mariana Ochs, coordenadora do programa EducaMídia, do Instituto Palavra Aberta. Lançada nesta segunda-feira (5/10) em São Paulo, com apoio da Arco Educação, a obra compila colunas e ensaios escritos entre 2022 e 2026 e está disponível para download gratuito.

"A ideia é documentar um tempo em que essas tecnologias de IA generativa estavam entrando de maneira muito forte em todos os espaços, inclusive na educação. A gente estava refletindo em tempo real sobre isso", afirma a autora. Para Ochs, o livro preenche uma lacuna: "A gente tem muitas coisas sobre como aprender com as IAs, mas não tinha tantas coisas assim sobre como aprender sobre as IAs."



Por que o tema ganhou peso



O debate tem se traduzido em políticas públicas em ritmo acelerado. Além das mudanças legislativas no Brasil, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) incluiu, pela primeira vez, no PISA 2029, uma avaliação específica de letramento midiático e de inteligência artificial, chamada MAIL. O exame medirá se jovens de 15 anos são capazes de navegar criticamente em ambientes mediados por algoritmos e por conteúdos gerados por IA.

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Na contramão de quem aposta apenas em proibições, o livro analisa com cautela experiências como o banimento de menores de 16 anos das redes sociais na Austrália e o anúncio de uma medida semelhante no Reino Unido, apontando limitações e efeitos imprevistos.



Quem é a autora



Mariana Ochs é designer, jornalista e especialista em cultura digital na educação. Coordena o EducaMídia, programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta, no qual atua na formação de professores e na criação de materiais e cursos. É coautora do Guia da Educação Midiática e autora da trilha formativa sobre Educação Midiática e Inteligência Artificial do programa.

Tem pós-graduação em Letramento Digital pela Universidade de Rhode Island e mestrado em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA-USP), onde pesquisou o letramento algorítmico na educação básica. Em 2026, recebeu o Prêmio de Inovação em Educação Midiática do International Council for Media Literacy. Participou do programa Google Innovator por seu trabalho na formação de educadores e integrou o Comitê Nacional de Educação e Cultura em Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania no biênio 2024-2026.



Anote



Autora: Mariana Ochs;

Mariana Ochs; Acervo da autora: marianaochs.com

marianaochs.com Livro: "Máquinas Entre Nós: Educação Midiática para a Geração IA";

"Máquinas Entre Nós: Educação Midiática para a Geração IA"; Download gratuito: educamidia.org.br/maquinas- entre-nos-educacao-midiatica- para-a-geracao-ia/

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá