Samsung oferece cursos gratuitos de IA, IoT e programação para todo o Brasil

Correio Braziliense

O programa é gratuito, oferece certificado e não exige formação prévia na área. O único requisito é ter mais de 18 anos e interesse comprovado em tecnologia - (crédito: Reprodução do site tudocelular.com/acessorios)

A Samsung mantém aberta a programação do Samsung Ocean, plataforma de cursos gratuitos em tecnologia com aulas, workshops e formações voltadas a programação, inteligência artificial, internet das coisas (IoT), empreendedorismo, saúde digital e manufatura digital. A agenda de outubro já está disponível e inclui atividades online acessíveis a participantes de todo o Brasil.

O programa é gratuito, oferece certificado e não exige formação prévia na área. O único requisito é ter mais de 18 anos e interesse comprovado em tecnologia. As atividades combinam aulas teóricas, oficinas práticas e workshops com foco em tecnologias que o mercado de trabalho considera estratégicas.

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O Samsung Ocean funciona com uma agenda mensal atualizada no site do programa (oceanbrasil.com). O participante escolhe a atividade de interesse, faz a inscrição on-line e participa no formato indicado (presencial, em centros parceiros, ou virtual). A Samsung renova a programação a cada mês, o que significa que novas vagas e temas são publicados regularmente.

A plataforma é considerada uma das iniciativas de capacitação tecnológica mais completas do setor privado no Brasil, com conteúdos que vão de fundamentos de programação até aplicações avançadas de IA e IoT.

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