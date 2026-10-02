Câmara dos Deputados publica edital com 66 vagas para analista legislativo

JP João Pedro de Lara Resende

A remuneração inicial da carreira de analista legislativo é de R$ 30.853,99. Com o auxílio-alimentação, o valor chega a R$ 32.638,41 - (crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados publicou o edital do novo concurso público para o cargo de analista legislativo, com 66 vagas imediatas e 118 de cadastro reserva, em 11 especialidades de nível superior. A seleção será organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e as provas objetivas e discursivas estão previstas para 17 de janeiro de 2027.

As vagas abrangem três grandes áreas de comunicação social (divulgação institucional, jornalismo e relações públicas), duas de documentação e informação legislativa (arquivologia e biblioteconomia), quatro de engenharia (civil, elétrica, eletrônica/telecomunicações e mecânica), além de museologia e registro e redação.

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Remuneração e inscrições

A remuneração inicial da carreira de analista legislativo é de R$ 30.853,99. Com o auxílio-alimentação, o valor chega a R$ 32.638,41. As inscrições estarão abertas de 15 de outubro a 17 de novembro, pelo site do Cebraspe. A lotação é exclusivamente em Brasília, com jornada de 40 horas semanais.

As provas serão aplicadas nas 26 capitais estaduais e no Distrito Federal. Esta é a terceira seleção da Câmara dos Deputados em 2026: o primeiro edital, publicado em dezembro de 2025, ofereceu 35 vagas para analista legislativo na especialidade Processo Legislativo e Gestão e 35 para técnico legislativo na especialidade Assistente Legislativo e Administrativo.

O edital completo está disponível no portal da Câmara dos Deputados e no site do Cebraspe.

Anote

Concurso: Analista Legislativo da Câmara dos Deputados;

Analista Legislativo da Câmara dos Deputados; Vagas: 66 imediatas + 118 cadastro reserva;

66 imediatas + 118 cadastro reserva; Especialidades: divulgação institucional,

divulgação institucional, jornalismo, relações públicas, arquivologia, biblioteconomia, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia eletrônica/telecomunicações, engenharia mecânica, museologia e registro e redação;

Remuneração inicial: R$ 30.853,99 (+ auxílio-alimentação de R$ 1.784,42);

R$ 30.853,99 (+ auxílio-alimentação de R$ 1.784,42); Inscrições: 15 de outubro a 17 de novembro de 2026;

15 de outubro a 17 de novembro de 2026; Provas: 17 de janeiro de 2027;

17 de janeiro de 2027; Organizadora: Cebraspe;

Cebraspe; Mais informações: camara.leg.br/concurso e cebraspe.org.br

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá