Reclame AQUI abre curso gratuito de análise de dados e IA; vagas até 25/10

Correio Braziliense

A formação ensina a usar IA para interpretar dados de atendimento, identificar padrões em reclamações, automatizar respostas e melhorar a experiência do consumidor - (crédito: Adi Goldstein Unsplash)

O Reclame AQUI abriu, em parceria com a plataforma DIO, um curso gratuito de análise de dados e inteligência artificial aplicada a atendimento e experiência do cliente. As inscrições ficam abertas até 25 de outubro de 2026 pelo site da DIO.

A formação ensina a usar IA para interpretar dados de atendimento, identificar padrões em reclamações, automatizar respostas e melhorar a experiência do consumidor. O conteúdo inclui projetos práticos: um dos exercícios envolve a criação de um dashboard a partir de uma base de dados tratada por agentes de inteligência artificial.

O curso é on-line, gratuito e oferece certificado. Não é necessário ter experiência prévia em tecnologia. A proposta é capacitar profissionais de qualquer área que lidam com atendimento, SAC, ouvidoria ou experiência do cliente.

Para quem busca entrada no mercado de dados sem formação técnica, o curso funciona como um ponto de partida com aplicação imediata: o conteúdo é construído em cima de problemas reais de atendimento, não de exemplos abstratos.

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