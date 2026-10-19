ONU abre vagas para voluntariado on-line com inscrições até 28 de outubro

Correio Braziliense

Voluntariado no Brasil - (crédito: Divulgação)

*Por Ana Bispo Calisto

A Organização das Nações Unidas (ONU) está com oportunidades de voluntariado on-line por meio da plataforma UN Volunteers. As atividades são realizadas remotamente e envolvem projetos de diferentes áreas, com prazos de inscrição até 27 e 28 de outubro.

Entre as vagas disponíveis estão análise de dados sobre resistência antimicrobiana, em iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS); pesquisa sobre mudanças climáticas, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Líbano; mentoria em projetos de inteligência artificial, pelo PNUD na Turquia; e desenvolvimento web para a ONU Mulheres.

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As atividades têm duração de cinco a 12 semanas, com cargas horárias que variam de 11 a 20 horas semanais. Os requisitos dependem da função e incluem formação acadêmica ou experiência específica nas áreas, além de conhecimento de inglês. Ao concluir as atividades, os voluntários recebem um certificado digital emitido pela ONU.

Os interessados devem acessar a Plataforma unificada de voluntariado da ONU pelo site app.unv.org, criar uma conta ou atualizar o perfil com informações acadêmicas, experiências profissionais e nível de inglês. Na aba Opportunities, é possível pesquisar as oportunidades por palavras-chave em inglês e enviar a candidatura dentro do prazo estabelecido.

O programa de Voluntários das Nações Unidas (UNV) tem o objetivo de trazer estratégia de conhecimento, assistência e contribuição para programas de desenvolvimento. Foi criado em 1971 e mais de 30 mil pessoas participaram do programa que está localizado em Bomm (Alemanha), mas atua em mais de 140 países, por meio dos escritórios do PNUD. Hoje, o UNV tem mais de 7.500 voluntários em atuação, levando conhecimentos para comunidades pelo mundo todo.





Anote

Inscrições: até 27 ou 28 de outubro, conforme a vaga

até 27 ou 28 de outubro, conforme a vaga Modalidade: voluntariado online

voluntariado online Inscrição pelo site: app.unv.org

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá