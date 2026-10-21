Unieuro promove feira de oportunidades e informação profissional

Correio Braziliense

Connect Expo EURO 2026 reúne nos dias 21 e 22 de outubro, em Brasília, empresas, especialistas e instituições nacionais e internacionais. - (crédito: Divulgação/Unieuro )

Ocorre nos dias 21 e 22 de outubro a Connect Expo EURO 2026, evento promovido pelo Centro Universitário Unieuro, na unidade localizada na Asa Sul, começou hoje (21/10) e termina nesta quinta-feira (22/10). O encontro é aberto ao público e reunirá estudantes, egressos, profissionais e instituições para uma programação voltada à carreira, inovação, empreendedorismo e empregabilidade. Participarão também alunos do ensino médio de escolas selecionadas, ampliando o contato dos estudantes com diferentes profissões, com o ensino superior e com o mercado de trabalho.

A programação conta com paineis, debates, exposições e experiências práticas. Contará também com a presença de instituições como Sebrae, Instituto Fecomércio, Centro de integração empresa-escola (Ciee) e Max estágio.

Leia também: Inscrições para estágio no GDF terminam nesta quarta-feira (21/10)

A programação desta quinta-feira ocorre das 8h às 18h, com debates concentrados nas transformações do mundo do trabalho, abordando temas como O futuro do trabalho já começou, O que as empresas realmente procuram nos profissionais em 2026?, IA no trabalho: concorrente, ferramenta ou novo diferencial profissional?” e Carreiras sem roteiro: novas profissões, múltiplas carreiras e caminhos não lineares.

O público poderá participar de práticas, como o Career lab – você contrataria você?. Os participantes receberão orientações sobre currículo, entrevistas e apresentação profissional. O programa conta ainda com profissionais de áreas como educação, empreendedorismo, gestão, tecnologia, recrutamento e desenvolvimento de carreira.

Não perca:

Connect Expo EURO 2026 – I Expo EURO

Data: até uinta-feira (22/10)

Horários: 21/10, das 17h às 22h; 22/10, das 8h às 18h

Local: Centro Universitário Unieuro – Unidade Asa Sul, Brasília (DF)

Público: estudantes de graduação e pós-graduação, egressos, alunos do ensino médio de escolas selecionadas e comunidade externa

Participação: aberta ao público, mediante inscrição

Inscrições: Link