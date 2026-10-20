Inscrições para estágio no GDF terminam nesta quarta-feira (21/10)

Correio Braziliense

Super Estágios - (crédito: Divulgação)

*Por Ana Bispo Calisto

As inscrições para o processo seletivo de estágio do Governo do Distrito Federal (GDF) terminam às 12h desta quarta-feira (21/10). Os candidatos também devem realizar uma prova objetiva on-line até o encerramento do prazo, por meio do site da organizadora, Super Estágios.

A seleção é destinada à formação de cadastro reserva para estudantes dos níveis médio, técnico e superior, incluindo alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com idade mínima de 16 anos.

A prova pode ser realizada logo após o cadastro ou em outro momento, desde que antes do encerramento das inscrições. O exame contém 25 questões para estudantes de nível superior e 20 para os candidatos dos níveis médio e técnico.

Os estagiários terão jornada de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 548 para os níveis médio e técnico e de R$ 715 para o superior. Também será pago auxílio-transporte de R$ 11 por dia estagiado.





Anote

Data: amanhã (21/10), até as 12h

amanhã (21/10), até as 12h Bolsa: R$ 548 (nível médio e técnico), R$ 715 (nível superior)

R$ 548 (nível médio e técnico), R$ 715 (nível superior) Prova online: 20 questões (nível médio e técnico), 25 questões (nível superior)

20 questões (nível médio e técnico), 25 questões (nível superior) Inscrições pelo site: https://www.superestagios.com.br/index/

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá