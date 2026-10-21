Plataforma promove evento voltado para o mercado tecnológico

Correio Braziliense

Mentoria no palco principal na edição de 2025. - (crédito: Divulgação/DiverseMatch)

Ocorre em 30 de outubro, das 9h às 18h, na sede da 99 em São Paulo, o evento DiverseMatch Tech. A programação inclui atividades de preparação profissional e um hackathon (maratona colaborativa de desenvolvimento de soluções) em parceria com a Mais1Code, organização que promove a inclusão de pessoas negras e de baixa renda no mercado de tecnologia. As inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 28 de outubro, ao todo serão selecionados 60 participantes.

O projeto tem como objetivo fortalecer a preparação dos candidatos e incentivar os recrutadores a refletir sobre práticas de avaliação e contratação. Antes do encontro presencial, os participantes podem realizar atividades gratuitas voltadas ao desenvolvimento profissional. Os selecionados participarão de treinamentos sobre currículo e LinkedIn, desenvolver habilidades de apresentação profissional e storytelling.

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O hackathon vai ocorrer no período da tarde com programação dedicada à conexão entre os jovens e os recrutadores das empresas participantes. É importante destacar que a participação no evento não garante contratação.

Anote:

Evento: DiverseMatch Tech

Data: 30 de outubro de 2026 (sexta-feira)

Horário: das 9h às 18h

Local: Sede da 99 — São Paulo (SP);

Inscrições: Para se inscrever como candidato, clique aqui. Já se deseja ser um recrutador, inscreva-se aqui.