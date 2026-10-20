Canadá busca talentos no Brasil: missão recruta profissionais e estudantes

Correio Braziliense

Brasileiros buscam na Espanha experiências de intercâmbio que combinam idioma, cultura e oportunidades profissionais (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Por Gabriela Santos*

A iniciativa Le #QuébecRecrute oferece oportunidades de emprego em setores estratégicos para quem deseja trabalhar no Canadá. As candidaturas on-line vão até o dia 9 de novembro. Os profissionais selecionados na primeira etapa serão convocados para entrevistas presenciais nos dias 5 e 6 de dezembro, na cidade de São Paulo. Todo o processo de inscrição é totalmente gratuito.

Grandes empresas canadenses (como Agnico Eagle, Pomerleau, Groupe Maco e EPC Canadá) estão buscando profissionais qualificados em diversas áreas técnicas e operacionais:

- Engenharia e construção: engenheiros geotécnicos e de perfuração, técnicos em engenharia (civil e mecânica), orçamentistas e gerentes de projetos.

- Indústria, fabricação e metalurgia: soldadores, montadores, eletromecânicos, mecânicos industriais, eletricistas e operadores de máquinas CNC.

- Mecânica pesada e mineração: mecânicos de veículos pesados, metalurgistas seniores e técnicos de mineração.

- Administração: vagas para coordenadores de saúde, segurança, qualidade e meio ambiente (SST).

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Oportunidades de Estudo

Além do mercado de trabalho, renomadas instituições de ensino quebequenses participam da missão para atrair estudantes brasileiros. Haverá sessões informativas virtuais com foco em graduação e intercâmbio em instituições como a Université Laval, Université de Sherbrooke, UQAC e o Cégep de Sept-Îles. Para participar, os interessados devem criar um perfil oficial na plataforma do programa. Fique atento às seguintes regras do comitê organizador:

- Fluência no idioma: O nível de francês exigido varia de acordo com o cargo desejado. Algumas vagas específicas de províncias vizinhas aceitam o inglês.

- Alinhamento de perfil: Candidate-se apenas para funções que correspondam exatamente ao seu histórico profissional e acadêmico, pois perfis incompatíveis são descartados automaticamente.

- Canal oficial: Não serão aceitos currículos enviados por e-mail ou redes sociais. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site Choisir le cur du Québec.

A organização preparou uma agenda de transmissões ao vivo para tirar dúvidas sobre vistos, preparação de currículo e a vida no Canadá:

- 21 de outubro: Oportunidades na Université Laval.

- 23 de outubro: Live "Planeje seu projeto de carreira no Québec".

- 28 de outubro: Live prática "Crie seu perfil e candidate-se".

- 30 de outubro: Oportunidades na Université de Sherbrooke.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*