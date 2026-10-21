Plataforma on-line oferece cursos de IA e tecnologia de maneira gratuita

Correio Braziliense

Plataforma online - (crédito: Divulgação)

*Por Arthur Dias

A IBM Skills Build, plataforma on-line, oferece de maneira gratuita e totalmente remota trilhas de IA e tecnologia com foco em carreira. A plataforma é dinâmica e possui formações em diferentes idiomas e para diversos interesses. As aulas são ministradas por um líder global em tecnologia e informação, e os cursos emitidos fornecem certificado e credencial reconhecidas no mercado.

Os cursos disponibilizados abrangem as diversas áreas da tecnologia, com formação em Inteligência Artificial, habilidades empresariais e profissionais, cibersegurança, dados e análises, designer, TI, nuvem e desenvolvimento de software. Educação, saúde, marketing e entretenimento são os temas disponíveis para capacitação no site .

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A plataforma é dividida em janelas de interesse e de formação acadêmica, com cursos para alunos do ensino médio, universitários e para adultos. Com mais de 20 idiomas disponíveis, o foco do programa é o novo mercado e a formação de carreira.

Para melhor integração, o site também promove eventos que ocorrem ao vivo e conecta a comunidade de maneira educativa. Para participar basta entrar no site, se cadastrar e escolher o assunto de interesse.





*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá