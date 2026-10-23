FGV disponibiliza cursos on-line e gratuitos

Correio Braziliense

Fundação Getulio Vargas oferece 5 cursos gratuitos e on-line - (crédito: Divulgação/Fundação Getulio Vargas )

A Fundação Getulio Vargas (FGV) está disponibilizando cinco cursos on-line e gratuitos na plataforma de cursos gratuitos da instituição. Para realizar a inscrição, não é necessário passar por processo seletivo. Os cursos variam entre uma e 13 horas de carga horária. Estão disponíveis cursos como “saúde mental no ambiente de trabalho”, autoconhecimento: a base para inteligência emocional e resiliência”, “liderança na era das competências”, “gestão de pessoas: liderança em tempos de incerteza” e “empregabilidade, trabalhabilidade e carreira”.

As formações abordam temas como a saúde mental nas organizações e seus efeitos em trabalhadores, fatores psicossociais de risco e proteção, inteligência emocional, autoconhecimento, evolução do papel de liderança, gestão de pessoas, estratégias para apoiar equipes, empregabilidade, desenvolvimento profissional, networking, dentre outros temas importantes para cada uma das formações.

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Para se inscrever nos cursos é necessário acessar a página do respectivo curso e preencher a ficha de inscrição. As formações não disponibilizam certificado de horas. Participantes com nota igual ou superior a 7,0 no pós-teste poderão emitir uma declaração de participação diretamente no sistema.





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Links para inscrições

Saúde mental no ambiente de trabalho: https://cursosgratuitos.fgv.br/curso/saude-mental-no-ambiente-de-trabalho?utm_source=TheUniversityJournal&utm_medium=Website&utm_campaign=Social

Autoconhecimento: a Base para Inteligência Emocional e Resiliência: https://cursosgratuitos.fgv.br/curso/autoconhecimento-a-base-para-inteligencia-emocional-e-resiliencia?utm_source=TheUniversityJournal&utm_medium=Website&utm_campaign=Social

Liderança na Era das Competências: https://cursosgratuitos.fgv.br/curso/lideranca-na-era-das-competencias?utm_source=TheUniversityJournal&utm_medium=Website&utm_campaign=Social

Gestão de Pessoas: Liderança em Tempos de Incerteza: https://cursosgratuitos.fgv.br/curso/gestao-de-pessoas-lideranca-em-tempos-de-incerteza?utm_source=TheUniversityJournal&utm_medium=Website&utm_campaign=Social

Empregabilidade, Trabalhabilidade e Carreira: https://cursosgratuitos.fgv.br/curso/empregabilidade-trabalhabilidade-e-carreira?utm_source=TheUniversityJournal&utm_medium=Website&utm_campaign=Social