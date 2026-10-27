Bradesco abre vaga de emprego em várias regiões do país

Correio Braziliense

O banco Bradesco está com mais de 500 vagas - (crédito: Divulgação)

*Por Arthur Dias

O banco Bradesco está com mais de 500 vagas de emprego abertas espalhadas por todo o Brasil. As oportunidades disponíveis englobam cargos de aprendiz até papeis de liderança. Para concorrer basta acessar o portal de oportunidades do banco e se cadastrar. As vagas incluem benefícios e plano de carreira.

As áreas de atuação incluem setores administrativos, comerciais e de tecnologia, com funções operacionais, cargos de liderança entre outros,e as oportunidades abrangem 23 estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal com diferentes cargos de atuação nos modelos presencial, híbrido e remoto. Pelo site é possível filtrar a vaga mais adequada, separado por estado, cidade e cargo de interesse.

As vagas contam ainda com benefícios como Plano de saúde, Plano odontológico; Licença-maternidade e paternidade estendida; auxílio-creche ou babá; Plano de previdência complementar com contribuição do Bradesco; Seguro de vida; Participação nos lucros e resultados; Vale-refeição e vale-alimentação; 13ª cesta alimentação. Além de uma universidade corporativa própria com cursos e certificados.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá





