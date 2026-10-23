Petrobras oferece 1.200 vagas para cursos profissionalizantes

Correio Braziliense

O programa é prioritário para pessoas de baixa renda e oferece bolsa mensal de R$660, e bolsa de R$858 para mães com filhos de até 11 anos. - (crédito: Divulgação)

A empresa Petrobras oferece 1.200 vagas para o Programa Autonomia e Renda Petrobras. São cursos gratuitos de qualificação profissional e técnicos, com o pagamento de bolsa-auxílio para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e desempregadas. São 34 cursos com foco nos setores de óleo, gás e indústria. Os materiais são gratuitos, a inscrição pode ser realizada pelo site do programa:autonomiaerenda.com.br

Os tipos de curso oferecidos variam entre Cursos de Qualificação Profissional (FIC), como almoxarife, eletricista industrial, auxiliar de encanador industrial, caldeireiro, mecânico de manutenção, auxiliar de construtor civil e montador de andaimes, formas e escoramento. Há ainda cursos técnicos subsequentes: técnico em segurança do trabalho e técnico em edificações e cursos técnicos voltados para capacitação digital e EAD em parceria com o Senai.

O programa é prioritário para pessoas de baixa renda e oferece bolsas mensais de R$ 660 a R$ 858 para mães com filhos de até 11 anos. Como pré-requisito de participação é obrigatória ter acima de 18 anos (ou faixa específica de 17 a 22 anos para trilhas de tecnologia). A escolaridade exigida varia, sendo para cursos de qualificação (ensino fundamental I) ou completo e para cursos técnicos (ensino médio completo).

Um novo eixo de tecnologia foi adicionado ao programa oferecendo cursos em áreas como robotização, inteligência artificial, nuvem e desenvolvimento low code. Esse novo eixo é dividido em três fases, sendo elas, letramento digital (EAD para todo o Brasil), formação full stack (Presencial) e trilha de TI EAD. A etapa presencial ocorrerá nas cidades de Macapá (AP), Natal (RN), Salvador (BA), Canoas (RS), Rio de Janeiro, Aracaju (SE) e Santos (SP).



