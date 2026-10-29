Sedet-DF abre cursos de qualificação profissonal gratuito para mulheres

Correio Braziliense

Os cursos ocorrerão nas cidades de Itapoã e Sobradinho, com capacitações em alongamento de unhas, extensão de cílios e trancista, com uma carga horária de 80 horas e certificado de conclusão. - (crédito: Divulgação/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal )

*Por Arthur Dias

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) abriu 420 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional para mulheres pelo projeto Jornada da Mulher Trabalhadora. Os cursos ocorrerão nas cidades de Itapoã e Sobradinho, com capacitações em alongamento de unhas, extensão de cílios e trancista, com uma carga horária de 80 horas e certificado de conclusão. O programa é para maiores de 16 anos, e as inscrições podem ser realizadas pelo Portal da SEDET-DF ou nas Agências do Trabalhador até o dia 8 de novembro.

Os cursos serão ministrados nos turnos matutino e vespertino em ambas as cidades, com 210 vagas distribuídas igualmente nas três formações, com 35 vagas no turno da manhã e 35 à tarde. As aulas no turno matutino ocorrerão das 9h às 12h30, enquanto as atividades vespertinas serão realizadas das 13h30 às 17h. Em Itapoã, as aulas ocorrerão na unidade localizada atrás do Fórum do Itapoã, na Quadra 376, Condomínio Del Lago II. Em Sobradinho II, as atividades ocorrerão em unidade instalada ao lado da Administração Regional.

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O público alvo do projeto são pessoas em situação de vulnerabilidade social que buscam qualificação ou requalificação profissional. Para participar é necessário ter mais de 16 anos e estar desempregado, trabalhar na informalidade ou ser beneficiário de seguro-desemprego. Estão aptos a participar brasileiros natos ou naturalizados e estrangeiros em situação regular no país, desde que residam no Distrito Federal, para candidatos de 16 e 17 anos, será exigida autorização dos pais ou responsáveis legais.

Cada candidato poderá se inscrever em dois cursos, desde que escolha turnos diferentes. A pré-matrícula será efetivada conforme a ordem cronológica das inscrições, observados os critérios de classificação e a disponibilidade de vagas. O resultado da seleção e a convocação dos candidatos estão previstos para 9 de novembro de 2026. Os selecionados deverão confirmar a matrícula entre os dias 10 e 13 de novembro, nos locais de realização dos cursos, apresentando os documentos exigidos, caso ainda não tenham sido enviados durante a inscrição. O início das atividades está previsto para 16 de novembro, em Sobradinho, e 17 de novembro, no Itapoã.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá