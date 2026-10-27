MEC Idiomas ganha curso gratuito de coreano com aulas de hangul

JP João Pedro de Lara Resende

O coreano é o primeiro idioma da plataforma com sistema de escrita diferente do alfabeto latino. Por isso, o curso inclui o ensino do hangul, composto por 24 letras básicas, sendo 14 consoantes e dez vogais, combinadas em blocos que representam sílabas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Ministério da Educação (MEC) incluiu o coreano no MEC Idiomas, plataforma gratuita de ensino de línguas, disponível desde sexta-feira (23). O curso se junta aos de inglês e espanhol e pode ser feito no portal e no aplicativo, com aulas on-line que o estudante acompanha no próprio ritmo, sem transmissão ao vivo. O acesso exige conta gov.br.

O coreano é o primeiro idioma da plataforma com sistema de escrita diferente do alfabeto latino. Por isso, o curso inclui o ensino do hangul, composto por 24 letras básicas, sendo 14 consoantes e dez vogais, combinadas em blocos que representam sílabas. Na aba Letras, o aluno ouve cada som, consulta a romanização e acompanha o progresso. Os exercícios de escrita orientam o traçado das letras e oferecem retorno imediato, e há atividades para relacionar sons e caracteres.

Leia também: Brasileiro vence prêmio nos EUA por divulgar ciência e combater fake news

Para a conversação, o curso apresenta diálogos nos quais o aluno escolhe a resposta mais adequada, com as opções em coreano e a pronúncia, e o sistema explica por que determinada resposta funciona naquele contexto. A prática oral permite ouvir uma frase e repeti-la pelo microfone do dispositivo, e o estudante pode seguir a aula sem fazer essa atividade. As videoaulas trazem expressões com romanização, tradução em português e explicações sobre o uso, com legendas que podem ser ativadas ou desativadas.

Segundo o MEC, a plataforma soma mais de 774 mil matrículas ativas nos cursos de inglês e espanhol: 581.705 em inglês (75,1%) e 192.996 em espanhol (24,9%). Pessoas de 18 a 34 anos representam 60,5% das matrículas, com maior concentração entre 25 e 34 anos. Os cursos da plataforma são organizados em seis níveis, do A1 ao C2, com quatro a seis módulos por nível e dez a 15 aulas por módulo, e um teste indica o ponto de partida.

Anote

Curso: coreano, no MEC Idiomas;

coreano, no MEC Idiomas; Custo: gratuito;

gratuito; Onde: portal e aplicativo MEC Idiomas (gov.br/mec/pt-br/mec-idiomas) , com login gov.br;

portal e aplicativo MEC Idiomas (gov.br/mec/pt-br/mec-idiomas) , com login gov.br; Formato: on-line, no ritmo do aluno, sem aula ao vivo;

on-line, no ritmo do aluno, sem aula ao vivo; Conteúdo: hangul, pronúncia, escrita e conversação;

hangul, pronúncia, escrita e conversação; Plataforma: seis níveis, do A1 ao C2, com teste de nivelamento;

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá