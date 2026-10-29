Alunos da UnB promovem oficinas de produção de conteúdo digital

Correio Braziliense

Os participantes poderão participar de 6 oficinas, sendo elas: marketing no instagram, como usar o canva para criar posts criativos, fotografia, edição de vídeos, planejamento de postagens e como criar um site no canva. - (crédito: Divulgação/Conecta Paranoá )

O projeto “Conecta Paranoá” é idealizado por alunos da Universidade de Brasília e tem como objetivo ensinar aos empreendedores locais a utilizar as mídias digitais como ferramenta para alavancar suas vendas. O projeto é coordenado pelos professores Paulo Almeida e Ana Carolina Kalume e executado por alunos da faculdade de comunicação (FAC/UnB) de forma gratuita. As inscrições devem ser feitas por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfScBdDRUfrbG0wEy676YZbdCmILaqEwO-t1Y1vs8sbGMQvvw/viewform .

O evento ocorrerá em 5 de novembro na Administração Regional do Paranoá, das 9h às 11h. Os participantes poderão participar de seis oficinas, sendo elas: marketing no instagram, como usar o canva para criar posts criativos, fotografia, edição de vídeos, planejamento de postagens e como criar um site no canva. O evento promove a inclusão digital e contribui para a geração de renda sustentável na comunidade.

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O projeto integra a rede de pesquisa em extensão da Universidade de Brasília no Polo Paranoá e visa promover a formação aplicada, articulando teoria e prática para o desenvolvimento das estratégias de comunicação e o fortalecimento da presença digital.





