QualificaDF está com 10 mil vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional

Correio Braziliense

Cursos gratuitos pelo QualificaDf - (crédito: Divulgação/QualificaDf)

*Por Arthur Dias

O programa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, QualificaDf, está com 10 mil vagas abertas para cursos de qualificação profissional de maneira gratuita. A formação ocorrerá em quatro centros de ensino do Distrito Federal, localizados em Ceilândia, Santa Maria, Paranoá e Asa Sul e contemplará diferentes áreas profissionais, como administração, comércio, serviços, saúde, indústria e tecnologia da inovação. Os alunos selecionados e matriculados terão direito a benefícios e certificado de conclusão. As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (6/11), por meio do formulário eletrônico disponível no site do programa.

Para participar do programa, é exigido ter idade mínima de 18 anos, comprovar residência no Distrito Federal e atender à escolaridade mínima exigida para o curso pretendido. Os cursos terão carga horária total de 240 horas, distribuídas em 20 horas semanais, com aulas nos turnos matutino, vespertino e noturno. Os horários variam conforme o curso e a unidade escolhida. O programa reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência, desde que a condição não impeça o acompanhamento do curso e o exercício da atividade profissional.

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Os cursos ofertados são de assistente administrativo, auxiliar de recursos humanos, auxiliar de contabilidade, atendente de farmácia, cuidador de idosos, cabeleireiro, manicure e pedicure, segurança no trabalho, panificação, confeitaria, eletricista predial, refrigeração e ar-condicionado, robótica, manutenção de celulares e desenvolvedor de multimídia, entre outras opções.

As aulas têm previsão para início em 23 de novembro, os alunos selecionados e matriculados terão direito a kit educacional, duas camisetas de uniforme, auxílio-transporte por meio do Passe Livre Estudantil durante o período do curso, lanche diário e seguro contra acidentes pessoais. Para aqueles que tiverem aproveitamento mínimo de 75% do conteúdo programático e frequência de pelo menos 80% da carga horária total receberão certificado de conclusão de curso.

A divulgação do resultado final das inscrições e da convocação dos candidatos da primeira chamada está prevista para 9 de novembro, no portal da SEDET-DF. Os candidatos convocados deverão confirmar a matrícula entre 9 e 12 de novembro, das 8h às 21h, comparecendo a uma Agência do Trabalhador ou ao local de realização do curso. Em caso de vagas remanescentes após a primeira chamada, a divulgação da segunda chamada está prevista para 13 de novembro. Os candidatos convocados nesta etapa deverão comparecer aos locais de realização dos cursos entre 13 e 21 de novembro das 8h às 21h, para apresentar a documentação necessária e concluir a matrícula.

Será necessário apresentar os documentos originais, caso ainda não tenham sido anexados durante a inscrição. Os documentos exigidos incluem, documento oficial de identificação com foto, CPF, comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho e comprovante de escolaridade mínima exigida para o curso escolhido.

*Estágiario supervisionado por Ana Sá