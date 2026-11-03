Unb e MEC lançam curso gratuito e a distância sobre educação digital

Correio Braziliense

*Por Arthur Dias

A Universidade de Brasília (Unb) em parceria com Ministério da Educação (MEC) e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) abriram 25 mil vagas para curso gratuito e remoto sobre educação digital. O curso tem como público alvo professores da educação básica e apresenta conceitos fundamentais da educação digital, abordando o mundo e a cultura digital, além das tecnologias e do pensamento computacional aplicados à educação. As inscrições podem ser realizadas pela plataforma da AVAMEC com vagas de preenchimento automático por ordem de inscrição.

O curso tem como objetivos principais introduzir os princípios e objetivos da educação digital, apresentar a relação entre computação, inteligência artificial e educação, discutir o panorama mundial da implementação da computação na educação básica e explorar os eixos da computação e suas competências específicas. Os conteúdos serão apresentados ao aluno por meio de hipertexto, videoaulas, ambientes interativos de exploração, links externos de estudos e sites relevantes, flashcards, fluxogramas, além de materiais complementares.

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Com carga horária de 20 horas em formato assíncrono, a formação contará com oito etapas: introdução, questionário de perfil inicial dos docentes, autoavaliação inicial, avaliação inicial, conteúdo, material complementar, autoavaliação final e questionário de impacto da formação. O prazo mínimo de conclusão é de cinco dias e máximo de 60 dias, com necessidade de 75% de acerto na avaliação final para aprovação e direito de certficado.

*Estágiario sob supervisão de Ana Sá