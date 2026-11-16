Correio Braziliense

Anthropic, empresa responsável pelo desenvolvimento da inteligência artificial Claude, disponibiliza cursos gratuitos e on-line - (crédito: Divulgação)

A Anthropic, empresa responsável pelo desenvolvimento da inteligência artificial Claude, disponibiliza cursos gratuitos e on-line por meio da Anthropic Academy. Os conteúdos abrangem desde conceitos básicos até aplicações avançadas da tecnologia, com temas como engenharia de prompts, produtividade, programação, automação de tarefas e uso ético da inteligência artificial. As aulas são assíncronas, permitindo que os participantes organizem os próprios horários e avancem conforme o ritmo de aprendizado.

Entre as opções está o Claude 101, curso introdutório que apresenta os principais recursos da ferramenta e ensina técnicas de elaboração de comandos, conhecidos como prompts, para obter respostas mais precisas e adequadas a diferentes necessidades. Há também o AI Fluency: Framework & Foundations, que aborda formas de integrar a inteligência artificial às atividades profissionais. A formação apresenta estratégias para identificar quais tarefas podem ser delegadas às ferramentas de IA e quais exigem análise, decisão e intervenção humana.

Para quem tem interesse na área de tecnologia, há formações direcionadas ao desenvolvimento de soluções com inteligência artificial, como Claude Code in Action, Building with the Claude API e introduções ao Model Context Protocol (MCP). Já o AI Fluency for Educators é destinado a professores e profissionais da educação interessados em aplicar a tecnologia no ambiente de ensino.

Além das aulas, a Anthropic Academy disponibiliza certificados e insígnias digitais para os participantes que concluem as formações elegíveis. Os documentos podem ser compartilhados em plataformas profissionais, como o LinkedIn.





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