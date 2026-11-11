Plataforma gratuita de IA ajuda estudantes a aprender novos idiomas

Correio Braziliense

A IA permite que uma equipe mais enxuta amplie sua capacidade de entrega e também muda o perfil procurado nas contratações. - (crédito: Divulgação/Pexels)

*Por Arthur Dias

O ChatGPT é um chatbot de inteligência artificial generativa criado pela OpenAI, capaz de compreender e gerar texto, imagens e códigos a partir de comandos do usuário. A plataforma disponibiliza diversos prompts para aprendizagem e aprofundamento de idiomas de maneira gratuita. Entre as funções disponíveis estão criação de plano de comunicação, professor conversação, gramática simplificada, experiência imersiva no idioma, expansão de vocabulário e aprendizado como um nativo. A ferramenta é gratuita e online, para acessar basta acessar o site do ChatGPT

As funções de simulação de professores especializados abrangem diversas funções. No modo professor de idioma, a plataforma ensina como um tutor particular a língua do zero, com explicações simples, exemplos cotidianos, dicas de pronúncia e lições curtas. Já no professor de conversão, o chatbot se torna um parceiro de conversa, com conversas que podem ser básicas ou de nível avançado, com correção de erros e explicações.

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A plataforma também pode criar um plano de comunicação especializado de 90 dias, nele a uma divisão diária de estudo, conteúdo e lições para execução e aprofundamento na língua. Além disso, a ferramenta ensina a gramática e o vocabulário do idioma de escolha, com exemplos.

Outras funções de destaque para aqueles que querem além de aprender o idioma conhecer a cultura de um país são os modos nativo e experiência imersiva. Na função Aprenda como um nativo é possível aprender a língua como uma crianças aprendem em sua língua materna. A experiência imersiva cria uma situação real de viagem, com um roteiro de visitação e imersão no idioma. A plataforma trata-se de uma ferramenta de inteligência artificial e com possibilidade de erros.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá