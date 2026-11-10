Universidade Católica promove curso gratuito de inclusão digital para idosos

Correio Braziliense

Universidade Católica de Brasília promove curso e inclusão digital para terceira idade - (crédito: Divulgação/Católica)

*Por Arthur Dias

A Universidade Católica de Brasília está com inscrições abertas para curso de inclusão digital voltado à terceira idade. A iniciativa faz parte do programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia, e leva uma carreta itinerante tecnológica com uma sala móvel para regiões administrativas do Distrito Federal, abordando o novo cenário tecnológico e ampliando o acesso do mundo digital para pessoas idosas. As inscrições podem ser realizadas até 16 de novembro, com preenchimento de formulário. São 100 vagas disponíveis em Sobradinho e posteriormente em outras regiões administrativas, as aulas serão ministradas de 16 a 23 de novembro.

A formação abordará o uso de smartphones, tablets e notebooks e ensinará aos participantes a utilizarem redes sociais e serviços públicos digitais. Além disso, o curso vai ensinar sobre o uso de plataformas privadas, ferramentas de comunicação, aplicativos e conceitos de empreendedorismo digital e comércio eletrônico. Depois de Sobradinho, a carreta estará no Guará, Taguatinga e Samambaia.

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O projeto é parte de uma pesquisa científica que investigará como o acesso à tecnologia pode contribuir para o envelhecimento saudável, a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas. O estudo fará uma comparação de diferentes metodologias de ensino, incluindo o intercâmbio de gerações, jovens atuando como monitores durante as atividades. Antes e depois da capacitação, os participantes responderão a questionários para que os pesquisadores possam avaliar os impactos da inclusão digital. Serão avaliados aspectos como saúde física e mental, conectividade, criatividade e participação na vida social.

Anote:

Curso gratuito de inclusão digital para idosos

Primeira etapa: Sobradinho

Data: 16 a 23 de novembro

Inscrições aqui.

*Estágiario sob a supervisão de Ana Sá























